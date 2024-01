'Feyenoord zet in op defensieve versterking en richt pijlen op 28-jarige Zwitser'

Feyenoord hoopt zich in de slotfase van de winterse transferwindow nog te versterken met een vleugelverdediger. Daarbij heeft de regerend landskampioen de ogen inmiddels gericht op . De Zwitser wordt momenteel door Fulham verhuurd aan FC Augsburg, maar Feyenoord hoopt hem nu tot en met het einde van het seizoen op huurbasis over te nemen van de club uit de Premier League.

Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl dinsdagavond althans. Defensieve versterking zou geen overbodige luxe zijn voor Feyenoord. Lutsharel Geertruida is weliswaar onomstreden op de rechtsbackpositie, maar doordat Gernot Trauner al het hele seizoen kwakkelt met zijn fitheid moest Geertruida al regelmatig uitwijken naar het centrum. Met Bart Nieuwkoop haalde Feyenoord afgelopen zomer al een rechtsback naar Rotterdam-Zuid, maar hij wist vooralsnog niet te overtuigen. De huidige nummer twee van de Eredivisie hoopt daarom Mbabu nog voor het verstrijken van de deadline op huurbasis te strikken.

Artikel gaat verder onder video

Mbabu droeg in het verleden het shirt van onder meer Newcastle United, Young Boys en VfL Wolfsburg, alvorens in de zomer van 2022 zijn handtekening te zetten onder een contract bij Fulham. Die stap heeft voor de verdediger echter niet succesvol uitgepakt. Fulham verhuurde Mbabu in 2023 al voor een halfjaar aan FC Servette in zijn thuisland en liet hem afgelopen zomer op huurbasis naar FC Augsburg vertrekken. Voor de club uit de Duitse Bundesliga kwam hij vooralsnog twaalf keer in actie, waarvan negen keer als basisspeler. In de laatste zeven competitieduels verscheen hij telkens aan de aftrap.

Feyenoord hoopt desondanks Mbabu voor het restant van dit seizoen op huurbasis over te nemen van Fulham. Een deal is vooralsnog niet aanstaande. Volgens 1908.nl moet Feyenoord er nog uit zien te komen met Fulham, FC Augsburg én de entourage van de speler, ‘maar de eerste inspanningen zijn gezet’. De Rotterdammers onderzoeken de mogelijkheden om de verhuur van Mbabu aan FC Augsburg voortijdig te beëindigen, alvorens de Zwitser zelf tijdelijk naar Nederland te halen. “In het meest aannemelijke geval komt er dan ook een optie tot koop bij voor in de zomer van 2024”, klinkt het. Mbabu heeft bij Fulham nog een contract tot medio 2025.