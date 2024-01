Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International denkt dat Arne Slot baalt van het feit dat er deze maand (nog) geen versterking is gearriveerd in Rotterdam-Zuid. Slot mist al een aantal weken vier spelers vanwege de Afrika Cup en Azië Cup, maar de regerend landskampioen heeft voor hen geen vervangers gehaald. Ajax haalde daarentegen met een grote naam binnen. Krabbendam denkt dat Feyenoord ook wel zo’n transfer wilde bewerkstelligen.

Ajax had de komst van een controlerende middenvelder bovenaan het verlanglijstje voor deze transferwindow geplaats. De Amsterdammers kunnen al een tijdje geen beroep doen op Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos en konden een speler die leiding en sturing geeft aan het middenveld heel goed gebruiken. In de zoektocht naar zo’n type speler kwamen ze dus uit bij Henderson, die zijn nieuwe werkgever zondagavond een 4-1 overwinning op RKC Waalwijk zag boeken. Een paar uur eerder won Feyenoord moeizaam bij Vitesse en na afloop van dat duel ging het op de persconferentie van Slot onder meer over het uitblijven van versterkingen.

Artikel gaat verder onder video

Krabbendam denkt dat Slot daarvan baalt. “Wat Ajax nu doet met Henderson, is iets wat Feyenoord eigenlijk had moeten doen in een ideale wereld”, klinkt het namens de verslaggever op de site van Voetbal International. Hij is van mening dat Feyenoord een dergelijke aankoop heel goed kan gebruiken in de strijd om plek twee. “Die toch recht geeft op directe deelname aan de Champions League en 40+ miljoen euro, wat natuurlijk wel meer zal worden door die nieuwe opzet. Als je dat kan veiligstellen door een aankoop, dan moet je dat altijd doen. Maar het lukt maar niet om een speler binnen te halen”, ziet Krabbendam.

Wil Feyenoord zich voor het verstrijken van de transferwindow nog versterken, dan moet de club volgens Krabbendam niet alleen snel zijn omdat de deadline alweer in zicht komt. De regerend landskampioen zag Aysae Ueda, Ramiz Zerrouki, Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh allemaal vertrekken vanwege verplichtingen met de nationale ploeg. Voor Ueda (Azië Cup), Zerrouki en Minteh (beiden Afrika Cup) kan hun periode bij de nationale ploeg deze week zomaar alweer tot een einde komen. “Straks heeft het ook geen zin meer, want als het zo doorgaat staan Minteh en Ueda zo weer voor je neus. Dan hoeft het ook niet meer”, stelt Krabbendam over het wel of niet nog toeslaan op de transfermarkt.