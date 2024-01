Gouka over transferplannen Feyenoord: 'Dat hebben ze wel besproken, maar...'

Feyenoord-watcher Mikos Gouka verwacht deze maand geen transferspektakel in Rotterdam-Zuid. Hoewel Arne Slot mogelijk een maand geen beroep kan doen op een viertal spelers, lijkt de regerend landskampioen niet van plan om vervangers te gaan halen. Ook bij de uitgang is het momenteel erg rustig.

Feyenoord is deze week begonnen met de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Daarin heeft de formatie van coach Slot niet alleen een grote achterstand ten opzichte van PSV goed te maken, maar wil het ook succesvol zijn in de KNVB Beker én ver komen in de Europa League. Dat lijkt Feyenoord te gaan proberen met de selectie waarmee het de eerste seizoenshelft afsloot. “Dat hebben ze wel besproken, maar ze zijn er zelf ook wel van overtuigd dat het echt een heel moeilijk iets is”, reageert Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad op de vraag of de Rotterdammers nog van plan zijn om zich in januari te versterken.

Artikel gaat verder onder video

“Ze kunnen wel iemand vinden die mee zal voetballen bij Feyenoord, zoals Slot dat noemt, maar ze zoeken vooral iemand die het elftal eigenlijk een beetje optilt en beter maakt”, vervolgt de clubwatcher. “Dan moeten ze echt een speler kunnen vinden die beter is dan de basis. Dat is al een lastig iets. Dan zou het op huurbasis moeten zijn, bijvoorbeeld een speler van een grote club die weg zou mogen. Maar is dat dan een speler die fit genoeg is of krijg je een speler binnen waarmee je vier, vijf weken aan de slag moet? Zoals het vlak voor de winterstop klonk, had je niet het idee dat er buiten een buitenkansje echt toegeslagen zal worden.”

Ook de absentie van Ramiz Zerrouki, Yankuba Minteh, Ayase Ueda en Alireza Jahanbakhsh, die in januari allemaal verplichtingen hebben met de nationale ploeg, lijkt voor Feyenoord geen reden om zich te gaan roeren op de transfermarkt. “Als die vier spelers terug zijn, dan is de selectie ook breed genoeg”, zegt Gouka. Volgens de verslaggever is het in Rotterdam-Zuid wel gegaan over eventuele vervanging van een van de hierboven genoemde namen voor het geval een basisspeler wegvalt, maar ‘daar lijkt het ook niet op’. “Dus ik denk niet dat er veel zal gebeuren. Maar je weet het natuurlijk nooit in deze maand en zeker niet als er nog een speler eventueel weggaat, waarvan je denkt dat je meteen een ander kunt halen. Dan wordt het een ander geval. Maar óók daar lijkt het op dit moment allemaal redelijk stil.”