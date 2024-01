Flashscore Team van de Week: niet Brobbey, maar een andere Ajax-speler krijgt hoogste beoordeling

Elke week selecteert Flashscore op basis van spelersratings het Team van de Week. Deze week veel aanvallend talent met maar liefst drie centrumspitsen. Ajax is hofleverancier met drie spelers, koploper PSV levert er twee, net als FC Twente.

Lars Unnerstall (FC Twente) 8,7

De doelman van Twente verrichtte maar liefst zes reddingen op bezoek bij Feyenoord en wist de nul te houden en zijn ploeg een punt te bezorgen. Het hoogtepunt volgde net na rust toen Unnerstall een penalty van Santiago Gimenez en de daaropvolgende twee rebounds pakte.

Sam Kersten (PEC Zwolle) 8,3

Artikel gaat verder onder video

PEC was heer en meester op eigen veld tegen Vitesse. Mede door een zeer solide optreden van Kersten, Man van de Wedstrijd, won het in eigen huis met 1-0.

Robin Pröpper (FC Twente) 8

De aanvoerder van FC Twente had evenals doelman Unnerstall een groot aandeel in het zwaarbevochten punt in De Kuip.

© Imago

Sergiño Dest (PSV) 7,9

Dest is al weken in goede vorm en was tegen Almere City de aangever bij de openingstreffer.

Steven Berghuis (Ajax) 9,5

Berghuis kreeg deze week de hoogste beoordeling van alle spelers. Hij was verantwoordelijk voor de 2-0 in de met 4-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles.

Luuk Brouwers (sc Heerenveen) 8

De middenvelder maakte zijn vierde doelpunt van het seizoen tegen AZ.

Kristian Hlynsson (Ajax) 8,8

De jonge IJslander begint een belangrijke pion te worden in het elftal van John van ‘t Schip. Behalve zijn loopvermogen heeft hij ook een neusje voor de goal. Hij scoorde voor de tweede week op rij.

© Imago

Kodai Sano (N.E.C.) 8,1

De Japanner kreeg tegen Go Ahead Eagles de hoogste beoordeling van alle spelers en was de aangever bij de 1-2 van Tjarron Chery.

Brian Brobbey (Ajax) 8

De Ajax-spits maakte vijf doelpunten in de laatste drie wedstrijden en begint een serieus probleem te worden voor menig verdediger in de Eredivisie. Tegen Heracles was hij verantwoordelijk voor zowel de 1-1 als de 1-3.

Luuk de Jong (PSV) 8,6

De Jong is al wat langer een serieus probleem voor verdedigers en maakte tegen Almere City zijn zestiende en zeventiende doelpunt van het seizoen.

© Imago

Vangelis Pavlidis (AZ) 8

De topscorer van de Eredivisie maakte de openingstreffer tegen Heerenveen en vond al voor de 20e keer dit seizoen het net.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.