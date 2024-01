Fortuna Sittard is voor rust al klaar met Almere en meldt zich bij laatste acht

Fortuna Sittard is de volgende ploeg die zich heeft geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB Beker ten koste van Almere City FC. De Limburgers waren door een dubbelslag van Kaj Sierhuis al vóór rust klaar met de ploeg van Alex Pastoor. Almere kon pas in de absolute slotfase voor de aansluitingstreffer zorgen.

Voor het eerst in de clubgeschiedenis mocht Almere City zich melden in de achtste finale van het bekertoernooi. Tegen Fortuna Sittard, de ploeg die in de Eredivisie evenveel punten heeft als Almere (19), hadden de Flevolanders opnieuw een kans om historie te schrijven. Desondanks leek die illusie al na 45 speelminuten de prullenbak in te kunnen.

Na 25 minuten kon Sierhuis de bezoekers op voorsprong brengen. De spits werkte een inzet van Siemen Voet van dicht bij binnen en verschalkte Nordin Bakker. Nog geen kwartier later zorgde Sierhuis, met wederom een spitsendoelpunt, voor de 0-2. Nog vóór rust dacht de spits voor een loepzuivere hattrick te zorgen, maar die goal werd afgekeurd.

Pastoor bracht na rust drie nieuwe namen in zijn ploeg en dit resulteerde in een iets beter Almere. De ploeg uit Flevoland kon het overwicht pas in de blessuretijd uitdrukken tot een doelpunt. Kornelis Hansen maakte het nog héél even spannend, maar uiteindelijk kon Almere geen verlenging meer afdwingen. Zo gaat Fortuna naar de kwartfinale van de beker.