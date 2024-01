Grote irritatie bij AZ over Ajax: 'Van alle honderdduizenden mensen doet hij het!'

Bij AZ leeft grote irritatie over ‘de houding van Ajax’, zo weet Chris Woerts te melden. De twee clubs leven al langere tijd op gespannen voet, mede door de overstap van Alex Kroes naar Amsterdam, maar op de achtergrond speelt nog een gevoelig dossier. Een lid van de ledenraad van Ajax vertegenwoordigt een speler van Legia Warschau die juridische stappen onderneemt na de ongeregeldheden rondom een Conference League-wedstrijd tegen AZ.

“Ze zijn bij AZ zo geïrriteerd over Ajax”, zegt sportmarketeer Woerts in de uitzending van Vandaag Inside. “Eerst zei Michael van Praag dat hij mondjesmaat met Alex Kroes sprak; dat mag helemaal niet met het concurrentiebeding. Daarna heeft een speler van Legia Warschau een klacht ingediend tegen een suppoost van AZ vanwege mishandeling. Welke advocaat neemt die in de hand? Christian Visser, lid van de ledenraad van Ajax.”

“Van de honderdduizenden advocaten die hem kunnen verdedigen, wordt het precies Christian Visser. AZ is zó geïrriteerd door de houding van Ajax. Ze zeggen: ‘Bij alles wat wij doen volgt een contra-effect van Ajax.’ Visser schijnt heel goed te zijn, maar er zijn veel goede advocaten”, aldus Woerts, die geen bijval krijgt van Johan Derksen. “Chris, ik vind dat jij altijd een beetje de kant van AZ kiest. Daar zul je best commerciële argumenten voor hebben.”

“Ik ben ook heel geïrriteerd over AZ. Vooral over de directie, die honkballer (Robert Eenhoorn, red.) met die mislukte linksbuiten die nu technisch directeur is (Max Huiberts). Die sturen een goed functionerende, zich correct gedragende trainer weg omdat zij winst moeten maken en de goede spelers moeten verkopen”, zegt Derksen. “Dan zetten ze een Belg (Maarten Martens, red.) neer zonder enige uitstraling en ervaring. Het kan rancuneus klinken, maar ik was blij dat ze zondag niet wonnen”, doelt hij op het 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle. "Ik vind die directeur van AZ echt een baasje. Die houdt Kroes weg bij Ajax, werkt hem tegen. Houd je met AZ bezig, man. Wie denk je nou dat je bent?"