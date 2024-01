Grote zorgen om blessures van aanvallers overschaduwen oefenduel tussen PSV en Heracles

PSV heeft zondagmiddag in Spaanse zon gelijkgespeeld tegen competitiegenoot Heracles Almelo (1-1). Peter Bosz stelde zijn wisselspelers op tegen Almeloërs, die met de sterkste elf begonnen aan de wedstrijd. Na afloop zal het bij Heracles echter vooral gaan over en Jizz Hornkamp, die op vervelende wijze uitvielen in de oefenwedstrijd.

De Eindhovenaren begonnen prima aan het oefenduel, dat op een uitstekend veld in Spanje werd gespeeld. Na twintig minuten spelen zette één van de talenten van PSV, Tygo Land, de Belg Yorbe Vertessen vrij voor de keeper. Laatstgenoemde verschalkte Michael Brouwer en zette de Brabantse ploeg al vroeg op een 1-0 voorsprong. In het tweede bedrijf kwam Heracles Almelo, dat met Erwin van der Looi een nieuwe trainer heeft, langszij. Hornkamp kan vogelvrij bij de tweede paal afdrukken na een scherp aangesneden voorzet en zette de 1-1, tevens de eindstand, op het scorebord.

Artikel gaat verder onder video

Kort daarna kreeg de Almelose formatie uitgerekend in een oefenduel een domper te verwerken, want Laursen - die pas net is hersteld van een knieblessure - leek een op het eerste oog ernstige blessure aan zijn knie op te lopen. Het leidde direct tot zorgen bij de technische staf van de Almeloërs, die Laursen direct naar de kant moesten halen. In de slotfase ging het opnieuw mis, ditmaal bij doelpuntenmaker Hornkamp. Ook hij liep een nare blessure op, waar de verzorging de handen aan vol had. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe ernstig de blessures bij de Heracles-aanvallers zijn.