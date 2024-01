'NEC raakt Jong Oranje-speler kwijt aan de nummer zeventien van de Serie A'

N.E.C. gaat deze winter mogelijk alsnog afscheid nemen van Jong Oranje-international . De buitenspeler wordt opnieuw in verband gebracht met huidige nummer zeventien van de Serie A: Hellas Verona. In Italië zou Tavsan de opvolger kunnen worden van voormalig RKC- en FC Groningen-aanvaller .

Afgelopen zomer was er ook al sprake van interesse van de Italiaanse club, maar kwam het niet tot een transfer. Vrijdag schrijft transferspecialist Gianluca Di Marzio op zijn blog dat Hellas 'dichtbij' de komst van Tavsan is. Een vertrek van Tavsan zou niet geheel onlogisch zijn: aankomende zomer loopt zijn contract in Nijmegen af, waardoor N.E.C. deze winter de laatste mogelijkheid heeft om een transfersom voor de buitenspeler te vangen.

Tavsan staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij N.E.C., dat hem destijds voor zo'n twee ton overnam van Sparta Rotterdam. Inmiddels speelde de geboren Rotterdammer 118 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 25 keer scoorde en zeventien keer de assist leverde bij een treffer van een teamgenoot. Tavsan begon met een blessure aan de huidige jaargang, waardoor hij pas in de negende speelronde zijn eerste minuten in de Eredivisie kon maken. Sindsdien deed trainer Rogier Meijer acht keer een beroep op hem en scoorde Tavsan twee keer.

Enfant Terrible

Bij Hellas Verona zou Tavsan de opvolger kunnen worden van voormalig Eredivisie-speler Cyril Ngonge. De Belg, voormalig jeugdspeler van PSV en later uitkomend voor RKC Waalwijk en FC Groningen, gold in Nederland nog als een enfant terrible die zichzelf bijkans onmogelijk maakte, maar is in de Serie A behoorlijk opgeleefd. Ngonge scoorde vijf keer in de eerste seizoenshelft en wordt in verband gebracht met een transfer naar Aston Villa. Daarnaast zou Tavsan in de personen van Ajdin Hrustic en Tomas Suslov nóg twee voormalig FC Groningen-spelers treffen bij Hellas. Ook Jayden Braaf (Borussia Dortmund) maakt dit seizoen op huurbasis deel uit van de selectie van trainer Marco Baroni.