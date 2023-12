Oud-speler van RKC en Groningen kan voor 15 miljoen euro (!) naar nummer drie van Engeland

Volgens het Italiaanse Tuttomercatoweb mag Cyriel Ngonge zich opmaken voor een droomtransfer. De speler die in het seizoen 2022/23 nog meerdere keren uit de selectie van FC Groningen werd gezet, kan deze winter ‘zeer waarschijnlijk’ een overstap naar Aston Villa maken.

De huidige nummer drie van de Premier League gaat een ‘heel belangrijk’ bod uitbrengen op de Belgische aanvaller, zo weet het Italiaanse medium. Aston Villa ziet in de persoon van Ngonge een meerwaarde in de club en is bereid om een bod van tien tot vijftien miljoen euro op de oud-vleugelspeler van onder meer Jong PSV, RKC en FC Groningen te doen.

Artikel gaat verder onder video

Ngonge streek na zijn tumultueuze vertrek bij Groningen neer bij Hellas Verona. Na slechts 31 competitiewedstrijden in de Serie A heeft de Belg zich al in de kijker gespeeld in de hoogste Engelse competitie. Ngonge scoorde tot nu toe tien keer in het shirt van Hellas Verona. De 23-jarige is daarmee goed voor één derde van de totale doelpuntenproductie in dit seizoen van de Italiaanse laagvlieger.

Ngonge kent een opmerkelijke carrière. PSV pikte de vleugelspeler op uit de jeugd van Club Brugge, waarna hij vlieguren mocht gaan maken in de Keuken Kampioen Divisie. Uiteindelijk speelde de Belg 22 keer voor Jong PSV. De Eindhovenaren verhuurden hem vervolgens één seizoen aan RKC, terwijl hij later verkaste naar Groningen. In het hoge noorden viel Ngonge vooral op door zijn schitterende doelpunten en gedrag op de club. Meerdere keren werd de aanvaller uit de selectie gezet bij de Groningers.