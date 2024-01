'Hij gaat een mooie carrière tegemoet, maar of hij basisspeler bij Ajax wordt...'

Ole Tobiasen vindt het 'een beetje sneu' hoe is begonnen bij Ajax. De 21-jarige rechtsback heeft in zijn eerste half jaar in Amsterdamse dienst nog geen overtuigende indruk gemaakt. Afgelopen zomer werd Gaaei door voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA gehaald.

Volgens Tobiasen had Gaaei rustig gebracht moeten worden bij Ajax. "Alleen hij wordt gelijk voor de leeuwen gegooid in een team dat helemaal niet draait", aldus oud-verdediger in gesprek met Ajax Showtime. "Hij heeft er nu geen tijd voor gehad om langzaam aan Ajax te wennen. Aan het niveau, de manier van spelen en de manier van verdedigen… Het is gewoon jammer dat hij niet de tijd heeft gehad om dat langzaam te kunnen leren, of om het in een goed team te kunnen leren. Nu komt hij in dit elftal, wat een van de slechtste ooit is die ik in de Ajax-geschiedenis heb gezien."

Tobiasen ziet wel kwaliteiten bij Gaaei, die tot nu toe achttien officiële wedstrijden voor Ajax speelde. "Maar hij had nog één of twee jaar nodig om in Jong Ajax langzaam op niveau te komen", vervolgt de trainer, die Gaaei verdedigend, in het positie kiezen en de één-tegen-één wel matig vindt. "Hij zal zeker een mooie carrière tegemoet gaan, maar of hij echt basisspeler bij Ajax gaat worden, daar heb ik nu mijn twijfels over. Hij moet nog veel leren. Ik had gehoopt dat hij verder was dan wat hij nu laat zien."

Ajax haalde Gaaei afgelopen zomer voor naar verluidt zo'n 4,5 miljoen euro weg bij het Deense Viborg FF. Zijn contract in Amsterdam loopt door tot de zomer van 2028.