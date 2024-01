'In de auto terug overweeg ik regelmatig te stoppen bij Vandaag Inside'

Johan Derksen viert woensdag zijn 75ste verjaardag en heeft om die reden een uitgebreid interview gegeven aan het Algemeen Dagblad, waarin hij 75 verschillende vragen beantwoordt. Het boegbeeld van Vandaag Inside vertelt onder meer dat hij regelmatig nadenkt over een afscheid bij het praatprogramma.

Derksen verlengde in mei 2023 zijn contract nog voor twee extra jaren, met een optie voor een derde jaar. De vaste tafelgasten van Vandaag Inside laten desondanks regelmatig doorschemeren dat de toekomst van het programma niet vaststaat. Derksen heeft bijvoorbeeld zijn bedenkingen bij de inhoud van het programma. Hij wordt door het AD gevraagd naar zijn goede voornemens voor 2024 en vertelt dat hij zich wat minder vaak wil ergeren.

Derksen overweegt te stoppen bij Vandaag Inside

Artikel gaat verder onder video

“Ik erger me dagelijks aan de samenstelling van het programma. Wilfred, René en ik vormen een unieke combinatie met een onnavolgbare chemie, maar we denken totaal anders over de invulling”, legt hij uit. “In de auto terug overweeg ik regelmatig te stoppen, maar dan zie ik de volgende morgen de kijkcijfers en dan denk ik: waar maak ik me druk over? Tja, de hoogte van ons contract houdt de loyaliteit intact.”

Derksen zegt zich bijvoorbeeld te ergeren doordat Genee 'relevante onderwerpen overslaat' en in plaats daarvan liever ordinaire filmpjes toont in het programma. Verder laat Derksen weten dat Wierd Duk zijn favoriete tafelgast is. "Een goed ingevoerde journalist die zijn visie goed onder woorden kan brengen."