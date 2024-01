Jack van Gelder claimt te weten waar Ajax 'stilletjes' op hoopt in januari

Het ontbeert Ajax volgens Jack van Gelder dit seizoen aan leiderschap. De selectie van de Amsterdammers herbergt met Jorrel Hato slechts één leider, zo stelt Van Gelder aan tafel bij De Oranjewinter. Steven Berghuis en Steven Bergwijn worden door hem 'pseudo-leiders' genoemd.

"Er is geen leider in het elftal", begint Van Gelder, waarna hij zichzelf herstelt. "Er is één leider, echt maar één leider: Jorrel Hato. Voor de rest zijn het pseudo-leiders. Steven Berghuis is geen leider en Steven Bergwijn ook niet."

Ajax heeft volgens Van Gelder ook geen fatsoenlijke nummer zes. "En de verdediger van wie ze zeiden dat hij de enige goed aankoop was, Sutalo, is echt verschrikkelijk. Dit team is gewoon niet goed. Ajax hoopt stilletjes Berghuis en Bergwijn voor veel geld weggaan, want dan kunnen ze wat kopen."

Op transfergebied is het vooralsnog rustig in Amsterdam. Nieuwe spelers zijn er nog niet gehaald, terwijl er met Georges Mikautadze (verhuurd aan FC Metz) slechts één spelers is vertrokken. "Ik had hem gehouden", aldus Van Gelder.