'John de Jong vindt nieuwe baan en krijgt anderhalf jaar na vertrek opnieuw met PSV te maken'

John de Jong moest in september 2022 vertrekken als technisch directeur van PSV, maar staat op het punt weer aan de slag te gaan. De oud-speler van onder meer FC Utrecht en de Eindhovenaren zou momenteel bezig zijn 'de laatste plooien glad te strijken' met het grote makelaarskantoor SEG (Sports Entertainment Group).

Dat schrijft PSV-clubwatcher Rik Elfrink althans in het Eindhovens Dagblad. De Jong werd in 2018 de opvolger van Marcel Brands bij PSV, toen laatstgenoemde vertrok naar Everton. Als td was hij in het Philips Stadion verantwoordelijk voor onder meer het ontslag van trainer Mark van Bommel en het aanstellen van diens opvolger, de Duitser Roger Schmidt. Spelers als Mario Götze, Eran Zahavi, Xavi Simons en Luuk de Jong werden onder het bewind van De Jong aangetrokken, maar een kleine anderhalf jaar geleden zegde de Raad van Commissarissen van PSV het vertrouwen in de technisch directeur op, waarna hij zijn vertrek aankondigde.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Club Brugge 'recent' nog heeft geprobeerd om De Jong als technisch directeur te strikken, zo schrijft Elfrink, sloeg hij de kans om in België aan de slag te gaan af. "Eerder informeerden ook tal van andere clubs bij hem of zijn zaakwaarnemer", weet de journalist bovendien, maar De Jong gaat dus voor een carrièreswitch richting de zaakwaarnemerskant. De 46-jarige geboren Hagenaar krijgt bij SEG te maken met topmannen Kees Vos en Kees Ploegsma junior. De vader van laatstgenoemde, Kees Ploegsma senior, was in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw jarenlang technisch directeur van PSV, dat in die jaren onder meer Romario en Ronaldo wist aan te trekken.

In zijn nieuwe functie krijgt PSV bovendien opnieuw veelvuldig met De Jong te maken, zo lijkt de bedoeling te zijn. "SEG wil doorgroeien en volgens bronnen rond de situatie bij PSV weer een grotere rol gaan spelen, iets waar De Jong bij kan helpen", schrijft Elfrink. Tot de klantenkring van het kantoor behoort onder meer oud-PSV'er Cody Gakpo, maar ook veel huidige spelers van de club behoren tot de SEG-stal. Het bedrijf "begeleidt ook veel jonge talenten bij PSV, waar bijvoorbeeld oud-speler Anton Janssen en voormalig Jong PSV-teammanager Yorick Benoit mee aan de slag zijn gegaan. Onder meer doelman Niek Schiks behoort bij de klantenkring van het bedrijf", stipt Elfrink aan.