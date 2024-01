John van 't Schip geeft Ajax-supporters hoop in laatste dagen van transfermarkt

John van 't Schip hoopt dat Ajax zich de komende dagen nog gaat roeren op de transfermarkt. De Amsterdammers versterkten zich deze maand tot nu toe alleen met Jordan Henderson, terwijl Kian Fitz-Jim vervroegd terugkeerde naar de Johan Cruijff ArenA.

Hoewel Ajax onder Van 't Schip bezig is aan een opmars in de Eredivisie, zijn versterkingen volgens de trainer 'best welkom'. "Het liefst nu, maar dat is wel kort dag. Willen we echt een stap maken, dan denk ik dat het noodzakelijk is. Je ziet gewoon dat we op sommige positie dun bezet zijn", aldus de trainer na afloop van de 2-4 zege op Heracles Almelo.

Van 't Schip wil niet kwijt op welke posities hij een versterking nodig acht. "Ik denk dat iedereen dat wel ziet, maar het is een interne kwestie", aldus de Ajax-trainer, die eind oktober het stokje overnam van Maurice Steijn. "Of het gaat gebeuren? Ik weet het niet. Er wordt hard gewerkt, maar het is altijd lastig in de transferperiode in januari."

Waar Ajax zich in de slotdagen van de winterse transferperiode mogelijk nog gaat versterken, wordt er ook getrokken aan spelers van de huidige selectie. Zo zou Chuba Akpom in de belangstelling staan van Lille OSC en wordt Carlos Forbs gelinkt aan Nottingham Forest. Laatstgenoemde mag niet weg. "We hebben gezegd: het kan gewoon niet. Je ziet het nu ook: Bergwijn is geblesseerd, dus we hebben gewoon spelers nodig daar. Forbs is zeker een speler die niet weggaat op dit moment."