Van 't Schip werpt zich voor uitgaande transfer bij Ajax: 'Hij mag niet weg'

Carlos Forbs zal niet vertrekken bij Ajax, zo verzekert trainer John van ’t Schip op de persconferentie na de zege op Heracles Almelo (2-4). Deze week meldde Fabrizio Romano dat Nottingham Forest de intentie heeft om Forbs nog voor het verstrijken van transferdeadline terug te halen naar Engeland.

Ajax baarde afgelopen zomer opzien door liefst veertien miljoen euro te betalen voor de komst van Forbs, een bedrag dat nog kan oplopen tot negentien miljoen euro. Hij kwam over van Manchester City. De Portugees heeft zijn transfersom nog niet waargemaakt, maar Van ’t Schip ziet toekomst in zijn pupil.

Forbs had een basisplek tegen Heracles en dat zal dus niet zijn laatste wedstrijd voor Ajax zijn. "We hebben gezegd: het kan gewoon niet. Je ziet het nu ook: Bergwijn is geblesseerd, dus we hebben gewoon spelers nodig daar. Forbs is zeker een speler die niet weggaat op dit moment."

Van 't Schip zegt niets te weten van het vermeende afgewezen bod op Chuba Akpom van Lille OSC. Hij kan ook niet zeggen of Akpom net als Forbs bij Ajax zal blijven.

Gaat Ajax nog nieuwe spelers halen?

Wat betreft inkomende transfers heeft Van 't Schip een duidelijke wens. Hij hoopt dat het niet blijft bij de komst van Jordan Henderson. "Versterkingen zijn best welkom. Het liefst nu, maar dat is wel kort dag. Willen we echt een stap maken, dan denk ik dat het noodzakelijk is. Je ziet gewoon dat we op sommige positie dun bezet zijn. Welke posities in aanmerking komen? Ik denk dat iedereen dat wel ziet, maar het is een interne kwestie. Of het gaat gebeuren? Ik weet het niet. Er wordt hard gewerkt, maar het is altijd lastig in de transferperiode in januari." De trainer beaamt verder dat het uitzicht op de derde plek een motiverende factor kan zijn in de zoektocht en dat ook de blessureproblematiek bij Ajax meespeelt.