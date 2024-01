Justitie onderzoekt mogelijke fraude bij Gouden Bal-winst Messi

De Franse justitie onderzoekt of er fraude is gepleegd door Paris Saint-Germain bij de Ballon d'Or-verkiezing in 2021. , die op dat moment in dienst was van de Franse grootmacht, won dat jaar de Gouden Bal. Robert Lewandowski werd met een nipt verschil (613 om 580 stemmen) verslagen.

Lewandowski was de favoriet om de Gouden Bal te winnen. De Poolse spits had een topjaar achter de rug waarin hij 58 doelpunten maakte voor Bayern München en diverse prijzen met zijn club won. Messi had daarentegen niet het beste jaar van zijn carrière achter de rug. Halverwege het jaar verhuisde de Argentijn van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain, waarvoor hij in de eerste seizoenshelft slechts één competitiedoelpunt maakte.

Artikel gaat verder onder video

Nu blijkt dat er mogelijk is gefraudeerd bij de verkiezing. De Gouden Bal-winst van Messi maakt deel uit van een grootschalig onderzoek dat naar Paris Saint-Germain loopt. Tijdens het onderzoek is gebleken dat Pascal Ferré, in 2021 de hoofdredacteur van France Football (de organisator van de Ballon d'Or) diverse cadeaus van de Franse topclub heeft ontvangen.

Messi heeft de Ballon d'Or in totaal acht keer gewonnen: in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 en 2023. Bij de laatste verkiezing troefde hij Erling Haaland en Kylian Mbappé af.