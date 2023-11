Kwakman kiest twee beste voetballers aller tijden: 'Niet de beste praters ooit, wel de beste spelers'

en Zinédine Zidane zijn de twee beste voetballers aller tijden, zo vindt Kees Kwakman. De Argentijn en de Fransman werden deze week door hun sponsor adidas bij elkaar gebracht voor een video op YouTube. Ze gingen met elkaar in gesprek en toonden zich complimenteus over elkaar.

Kwakman heeft de beelden ook gezien en reageert op X. "Niet de 2 beste praters ooit. Wel de 2 beste spelers ooit. Discussiëren mag, maar heeft geen zin. Goed weekend ⚽️", schrijft de analist van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

In het onderlinge gesprek kreeg Zidane van adidas de vraag hoe hij Messi zou omschrijven. "Daar heb ik maar één woord voor nodig: magie. Leo en ik spreken elkaar niet vaak, dus vandaag is een belangrijke dag voor mij, want ik kan hem nu eindelijk vertellen dat ik hem bewonder", zei Zidane. “Alle mensen die van voetbal houden, houden ook van Messi. Het is magie, pure magie."

Messi toonde ook bewondering voor de loopbaan van Zidane. Hij refereerde wel aan de 'botsingen' die ze meemaakten toen Messi bij FC Barcelona speelde en Zidane de trainer was van Real Madrid. "Maar ik heb altijd respect en bewondering gehad voor alles wat je hebt gedaan en nog steeds doet. Hij is een van de grootste spelers in de geschiedenis. Dat zeg ik niet omdat hij hier nu is, maar dat heb ik al vaker gezegd."

Niet de 2 beste praters ooit.

Wel de 2 beste spelers ooit.

Discussiëren mag, maar heeft geen zin.

Goed weekend ⚽️ https://t.co/pLv5VHr9Gw — Kees Kwakman (@keeskwakman14) November 11, 2023