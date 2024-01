Kenneth Perez hoort zeer opmerkelijk interview van Slot over Santiago Giménez

Kenneth Perez keek met grote verbazing naar het interview van Arne Slot na de wedstrijd tegen FC Twente (0-0). De oefenmeester kreeg een aantal vragen over de huidige vormdip van , die tegen de Tukkers een strafschop miste. Slot verdedigde zijn aanvalsleider, en dat vindt Perez opmerkelijk, zo stelt hij bij Voetbalpraat.

“Ik heb niet het gevoel dat hij een ander persoon is geworden. Hij is nog steeds het eindpunt van onze aanvallen en hij komt nog steeds vaak genoeg in scoringspositie, zoals ook in de eerste seizoenshelft”, sprak Slot bij ESPN. De trainer van Feyenoord ‘maakt zich geen zorgen’ om de Mexicaanse spits.

Artikel gaat verder onder video

“In dat interview vond ik het wel verrassend dat hij zó ‘niet-kritisch’ was op zijn spits. Hij deed of alles oké was. Ze bedrijven topsport, hè. Het bestaat eigenlijk niet dat een trainer of een ploeg zegt: 'We vergeven je, geeft niks.' Dat verbaast me wel, dat een trainer zo nadrukkelijk meegaat met het sentiment van het publiek rondom Giménez”, gaat Perez verder. Sjoerd Mossou is het niet helemaal eens met zijn collega: “Als Slot toch ziet dat een speler zo’n soort benadering nodig heeft, is dat toch niet gek? Een ander type speler geef je een schop onder zijn kont.”

“Als trainer bescherm je toch altijd je speler”, vindt Martijn Krabbendam. “Meestal zegt Slot wel wat hij vindt, dus dat verbaast me wel”, reageert Perez. Giménez maakte de afgelopen drie wedstrijden geen doelpunt namens Feyenoord. De laatste goal dateert van 14 januari, toen de Mexicaan scoorde tegen NEC.