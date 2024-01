Perez nog steeds in ‘shock’ door Ajax: ‘Ik had dit nooit verwacht. Dit kan toch eigenlijk niet?’

Kenneth Perez heeft het bekerdebacle van Ajax tegen de amateurs van USV Hercules (3-2 nederlaag) nog niet verwerkt. De analist van ESPN blikt samen met Wouter Bouman terug op het afgelopen kalenderjaar, waarin de Amsterdammers op historische wijze werden uitgeschakeld door de derdedivisionist in de KNVB Beker.

Perez geeft tegenover de voetbalzender aan welke momenten hem het meest zijn bijgebleven uit 2023. “Heel recent, natuurlijk de grootste bekerstunt in Nederland, die ik me in ieder geval kan herinneren”, begint de oud-voetballer hakkelend. “Je kan het bijna niet eens zeggen, zo gek is het”, reageert Bouman.

De 3-2 nederlaag tegen Hercules is volgens Bouman tekenend voor het kalenderjaar van de Amsterdammers. “Nou ja, ik had dit nooit verwacht. Dit kan toch eigenlijk niet? Dit bestaat bijna niet dat dit kan”, antwoordt Perez, nog altijd gechoqueerd. “Ik was zelf bij PSV – FC Twente, dus ik kreeg het niet echt mee. Maar als je erover nadenkt. Dit waren gewoon een stel studenten, met een goed stel hersenen, die dus ook gewoon lekker kunnen voetballen”, eindigt de Deen.

Ajax moest op 21 december hun meerdere erkennen in de Utrechtse amateurclub. Waar de Amsterdamse club door twee tegendoelpunten van Tim Pieters op weg waren naar een nederlaag, leek het door doelpunten van Brian Brobbey en Chuba Akpom alsnog een verlenging over de streep te trekken. Maar niets bleek minder waar, want door een doelpunt van Mats Grotenbreg in de derde minuut van de blessuretijd ging de sensationele winst alsnog naar de derdedivisionist.