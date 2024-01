Kieft: 'Luuk de Jong was boos op ploeggenoot en dat begrijp ik: hij is het kwijt'

maakte zondag het enige doelpunt voor PSV tegen FC Utrecht, maar heeft Wim Kieft niet kunnen overtuigen. De twintigjarige aanvaller beleeft een vormdip, constateert de analist van Veronica Offside.

Kieft zag dat Luuk de Jong zijn irritatie richting Bakayoko moeilijk kon verbergen. “Ik begreep Luuk de Jong wel. Die was boos op Bakayoko en die vond ik ook ergerlijk slecht.” Veronica Offside toont vervolgens een ongelukkig moment van Bakayoko in de eerste minuut van de wedstrijd, toen zijn mislukte actie aan de achterlijn resulteerde in een doeltrap voor Utrecht. In de zevende minuut van de wedstrijd scoorde Bakayoko wel.

“Het is een jonge speler die veel complimenten krijgt. Maar hij is het wel een beetje kwijt. Het is zeker een goede speler, maar ze hebben nog drie spelers die goed zijn op die plek. Ik vond hem heel matig”, concludeert Kieft.

Bakayoko scoorde in de zevende minuut uit een kopbal na een voorzet van Sergiño Dest vanaf de linkerflank. Het was zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 25 november 2023 (0-3 zege op FC Twente). Wel scoorde Bakayoko woensdag nog in de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Twente (3-1).