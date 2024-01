Messi bijt zich stuk op Nederlandse keeper, Inter Miami verliest in Texas

heeft met Inter Miami een vriendschappelijke wedstrijd verloren van competitiegenoot FC Dallas. De Argentijnse dribbelkoning deed in de Cotton Bowl in Texas meerdere pogingen om op het scorebord te komen, maar de Nederlandse keeper wist telkens te voorkomen dat die opzet slaagde. De thuisploeg stapte uiteindelijk met een 1-0 zege van het veld.

Eind februari gaat het nieuwe seizoen in de MLS van start, inmiddels zijn de Amerikaanse clubs druk in voorbereiding. In Dallas trad Inter Miami aan met het volledige ex-Barcelona-kwartet in de basiself. Messi en Luis Suárez vormden de voorhoede, Sergio Busquets zette de lijnen uit op het middenveld en Jordi Alba bestreek de linkerflank. Zij konden echter niet voorkomen dat Dallas al na twee minuten spelen via Jesús Ferreira op een 1-0 voorsprong kwam.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee was direct de eindstand bereikt. Niet dat Messi en co het niet probeerden: de Argentijn draaide bijna een hoekschop rechtstreeks in het doel en kreeg een kleine tien minuten na de openingstreffer een één-op-één-kans die knap gered werd door Paes. De 25-jarige oud-keeper van FC Utrecht stapte uiteindelijk met een clean sheet van het veld en werd in de rust van het vriendschappelijke duel vervangen door concurrent Jimmy Maurer. Een kwartier na rust werden ook Messi, Suárez en Busquets naar de kant gehaald.

Paes staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij FC Dallas. In het voorbije seizoen was hij onbetwist basisspeler bij de club uit Texas, waarmee hij zevende werd in de Western Conference. Daarmee dwong de club een ticket voor de play-offs af, maar in de eerste ronde was Seattle Sounders te sterk. Na een 2-0 uitnederlaag volgde een 3-1 thuiszege; waardoor een derde confrontatie de beslissing moest brengen. Albert Rusnák (ex-Cambuur en -FC Groningen) maakte daarin de enige treffer.