Lionel Messi pakt Andries Noppert aan: ‘Ik hou niet van die dingen. Dat stoort me’

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Argentinië het Nederlands elftal op veelbesproken wijze uitschakelde op het WK in Qatar. In een wedstrijd met de nodige opstootjes was de uiteindelijke wereldkampioen middels penalty's te sterk voor Oranje. heeft in de documentaire ‘Kampioenen, een jaar later’ van Star+ teruggeblikt op dit duel en het gedrag van onder meer en Louis van Gaal.

Argentinië was uiteindelijk na strafschoppen te sterk voor Oranje. Na afloop van de intense wedstrijd liet Messi zich gaan tegen Van Gaal. “Ik had er eigenlijk meteen spijt van”, vertelt de stervoetballer van Inter Miami. Messi denkt dat Van Gaal ‘bewust’ zei dat Argentinië met tien man speelde bij balverlies, doelend op het gebrek aan arbeid dat de aanvaller levert in een wedstrijd.

“Ik denk dat Van Gaal dat expres deed, en ook de keeper (Andries Noppert) had verschillende uitspraken gedaan. Ik hou niet van die dingen”, zegt Messi. “Ik was niet boos. Maar het stoort me als mensen buiten het veld praten en hun rivaal niet respecteren. Zo was ik nooit. Op het veld kunnen miljoenen dingen gebeuren, maar dat blijft dan daar. Maar geen respect hebben vóór de wedstrijd, dat trek ik niet.”

De wedstrijd tussen Oranje en Argentinië zal door velen niet snel vergeten worden. Nederland keek in de slotfase tegen een 0-2 achterstand aan, waardoor uitschakeling dreigde. Door twee doelpunten van invaller Wout Weghorst werd op wonderlijke wijze alsnog een verlenging afgedwongen. In die verlenging werd niet gescoord. De uiteindelijke wereldkampioen was te sterk in de strafschoppenserie.