'Meest talentvolle VAR' krijgt kritiek na Feyenoord - PSV: 'Maar dit is oorlog, man!'

Feyenoord is goed weggekomen tegen PSV, zo vinden Kenneth Perez en Mario Been. Volgens de analisten van ESPN is PSV een strafschop onthouden in de tweede helft. Ze zagen een overtreding van Mats Wieffer op Noa Lang in het zestienmetergebied. Arbiter Dennis Higler floot niet en werd niet gecorrigeerd door videoscheidsrechter Clay Ruperti.

Presentator Milan van Dongen wil weten of Feyenoord gezien de arbitrale beslissingen van geluk mag spreken. “Uiteraard”, antwoordt Perez. “Een dramatische beslissing, eerst van Higler, maar oké, dat is Higler. Dan heb je een VAR, zogenaamd de meest talentvolle VAR (Ruperti, red.), die dit over het hoofd ziet, de penalty voor Noa Lang. De rechtervoet van Wieffer komt op de linkervoet van Lang. Dat zou een penalty en de tweede gele kaart van Wieffer betekenen. Dat zou, om een cliché te gebruiken, zorgen voor een heel andere wedstrijd.”

“Maar goed, je moet het doen met de kwaliteit die je voor handen hebt qua scheidsrechter en VAR. De ene keer zit het tegen. Slot vindt dat het bij hem vaak tegenzit. En soms zit het mee”, concludeert Perez.

Been kan zich voorstellen dat Higler het moment zelf niet goed waarnam. “Maar dan moet de VAR hem zeker roepen. Die moet zeker ingrijpen. Wieffer raakt de bal niet en raakt Noa Lang aan de binnenkant van de voet. Dus ook voor mij was het een honderd procent strafschop.” Wel vindt Been dat Feyenoord over de gehele wedstrijd bezien ‘de terechte winnaar’ is.

De Rotterdammers wonnen met 1-0 door een treffer van Quinten Timber. De doelpuntmaker werd na afloop ook gevraagd naar het penaltymoment. "Een beetje bal, een beetje voet. Hoort erbij hè. Het is Feyenoord - PSV, dit moet kunnen. Oorlog, man! Goed! Hier houd ik van. Dit kan toch een goal worden. Dit is gewoon vechten en ik ben er blij mee. Ik ben blij met Mats."

Kenneth Perez en Mario Been zijn het eens over het penaltymoment:



"Dramatische beslissing"#feypsv — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2024