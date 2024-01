Feyenoord flikt het: PSV ziet ongeslagen reeks én kwartfinale in rook opgaan in De Kuip

Feyenoord is erin geslaagd om PSV op de eerste nederlaag van het seizoen te trakteren. Beide ploegen vochten in een onderling duel om een plekje in de kwartfinale van de KNVB Beker, waarin AZ de tegenstander zal zijn. In een vermakelijk duel bezorgde Feyenoord door een doelpunt van Quinten Timber PSV een unieke nederlaag.

Feyenoord-coach Arne Slot toverde een 4-3-3-formatie uit de hoge hoed om de PSV-code - net zoals FC Utrecht dit weekend deed - te kraken. Daarbij sprong vooral de rol als rechtsbuiten van Bart Nieuwkoop in het oog. Bij PSV, dat precies één jaar geleden de laatste nederlaag tegen een Nederlandse ploeg leed, ontbrak met de absentie van Veerman de spin in het Eindhovense web. Daardoor schoof Jerdy Schouten weer door naar het middenveld én vormden André Ramalho en Olivier Boscagli het centrale verdedigingsduo.

Justin Bijlow hielp PSV in de eerste minuut al bijna in het zadel. Een terugspeelbal glipte onder zijn voet door, waarna de sluitpost vlak voor zijn eigen doellijn ternauwernood redding kon brengen. Even later werd geschutter Bijlow bijna weer fataal. De doelman dook onder een voorzet door die ex-ploeggenoot Guus Til vervolgens op de paal kopte. In het vervolg ontstond een boeiend schouwspel dat zich door de hoge intensiteit kenmerkte door de vele slordigheden.

De Feyenoord-spelers lieten zich rond minuut dertig inspireren door de hartstocht en passie van de Rotterdamse achterban. Deze sterke fase leverde na meerdere speldenprikken de 1-0 op. Timber draaide heerlijk weg en joeg de bal strak in de benedenhoek achter bekerkeeper Joël Drommel. Het was de eerste keer dat Feyenoord op voorsprong kwam tegen PSV dit seizoen. De twee ploegen troffel elkaar in het duel om Johan Cruijff Schaal (0-1) en in competitieverband (1-2) al tweemaal eerder in De Kuip. Beide keren trok de ploeg van Peter Bosz aan het langste eind zonder daarbij op achterstand te komen. Vlak voor rust verzuimde Til oog in oog met Bijlow om PSV langszij te schieten.

PSV poogde als regerend bekerhouder in de tweede helft het tij te keren. Dat lukte nauwelijks, omdat Feyenoord het tempo vakkundig uit de wedstrijd haalde. PSV was tot vandaag nationaal al veertig wedstrijden ongeslagen, maar die reeks leek ten einde te komen. Ook de invalbeurt van Noa Lang kon het verschil niet maken. PSV was namelijk niet bij machte om het doel van Bijlow onder vuur te nemen en Feyenoord stichtte enkel gevaar uit hoekschoppen.

In de slotfase had PSV haast, maar het lukte de koploper van de Eredivisie niet om Feyenoord aan het wankelen te brengen. De Rotterdammers verdedigde de 1-0 met succes, waardoor het bekersprookje voor Feyenoord levend blijft. Voor een plaats in de halve finale krijgt de ploeg van Slot AZ binnenkort op bezoek.