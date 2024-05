Fortuna Sittard slaat opnieuw toe en presenteert tweede zomeraanwinst

Fortuna Sittard heeft zich weten te versterken met de Kroatische spits . De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over naar Sittard en tekent een contract voor twee seizoenen, zo meldt de club via zijn officiële kanalen.

Erceg zat sinds 28 maart van dit jaar zonder club en kwam daarvoor uit voor NK Istra uit zijn geboorteland Kroatië. Daarvoor speelde hij dit seizoen 22 wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en drie assists gaf.

De spits brengt een flink wat ervaring met zich mee. De aanvaller speelde ruim tweehonderd wedstrijden op het hoogste niveau in Kroatië en was daarin goed voor 59 doelpunten en 30 assists. Erceg begon zijn carrière in zijn geboorteplaats Splits bij RNK Split. Tussen 2016 en 2018 stond hij onder contract Hajduk Split, de grootste club uit de stad.

Fortuna Sittard wordt niet het eerste buitenlandse avontuur voor Erceg. De aanvaller speelde gedurende zijn carrière onder meer in Turkije (Balikesirspor), de Verenigde Arabische Emiraten (Shabab Al-Ahli Club) en Denemarken (Esbjerg FB en Bröndby IF). Erceg is voor Fortuna Sittard de tweede zomeraanwinst. Eerder al nam de nummer tien van de Eredivisie buitenspeler Makan Aïko over van het Franse Le Mans.

