'Als je de trainingen van Ajax ziet, dan is het echt van een heel hoog niveau'

Het verschil tussen het trainen met Jong Ajax en de hoofdmacht van trainer John van 't Schip is veel groter dan mensen denken, zegt (19). De uit de eigen jeugd afkomstige verdediger debuteerde in december vorig jaar in het Europa League-duel met AEK Athene (3-1 winst) in het eerste en kwam sindsdien nog vier keer uit voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Tegenover het clubkanaal van Ajax vergelijkt Gooijer de inspanningen die hij momenteel op het trainingsveld levert met wat er bij de Jong-ploeg van hem werd gevraagd: "Ik denk dat het verschil in intensiteit tussen Jong Ajax en Ajax 1 wordt onderschat", wordt hij geciteerd door Ajax Showtime. De jonge verdediger kan dan ook weinig met de opvatting dat het niet best is wat momenteel op het veld staat in Amsterdam: "Mensen zeggen dat de kwaliteit van Ajax op dit moment niet best is", vervolgt Gooijer, "maar geloof me: als je daar staat en onze trainingen ziet, dan is het echt van een heel hoog niveau. Bij Jong Ajax is het niveau ook hoog, maar je merkt wel dat het verschil tussen Jong Ajax en Ajax 1 groot is."

Artikel gaat verder onder video

Gooijer mocht na zijn debuut, in het Europese duel met AEK Athene, in de basis starten in het desastreus verlopen bekerduel met USV Hercules (3-2 verlies). Na de winterstop viel hij in tegen Go Ahead Eagles (2-3 winst), en gunde Van 't Schip hem als rechtsback basisplaatsen tegen RKC Waalwijk (4-1 winst) en Heracles Almelo (2-4 winst). In die beide wedstrijden ging Gooijer voortijdig naar de kant; tegen RKC hield hij het een klein uur vol, tegen Heracles werd hij tien minuten voor tijd gewisseld. "Ik moet conditioneel stappen zetten, want ik heb lang geen hele wedstrijden gespeeld", zegt Gooijer daar zelf over.

Henderson

Deze winter trok Ajax met Jordan Henderson (33) de vurig gewenste ervaren middenvelder aan. De Engelsman kwam over van Al-Ettifaq, dat hem nog maar een half jaar geleden wegkocht bij Liverpool, waar hij negen seizoenen speelde en de aanvoerdersband droeg. Voor het jonge Ajax-middenveld is de komst van Henderson goed nieuws; ook Gooijer heeft hoge verwachtingen: "Ik denk dat hij een goede invloed op het team heeft en dat hij dat in de wedstrijden ook gaat hebben."