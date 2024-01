Mislintat komt na vier maanden radiostilte met eerste reactie op Ajax-ontslag

Sven Mislintat heeft na vier maanden voor het eerst gereageerd op zijn gedwongen vertrek bij Ajax. De Amsterdammers zetten de Duitse directeur voetbalzaken eind september, amper vier maanden na zijn aanstelling, op straat. In een interview met het Duitse Sky zegt Mislintat dat zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA 'een beetje pijn' heeft gedaan.

Ajax stelde Mislintat in mei 2023 aan als directeur voetbalzaken. De Duitser had eerder onder meer bij Borussia Dortmund en Arsenal gewerkt en werd binnengehaald als opvolger van Marc Overmars, die ruim een jaar eerder het veld moest ruimen vanwege zijn wangedrag richting vrouwelijke clubmedewerkers. Mislintat gaf in zijn korte periode in Amsterdam meer dan 100 miljoen euro uit aan elf aankopen (en één transfervrije speler), van wie velen (nog) niet bepaald voldoen. Vanwege aantijgingen over mogelijke belangenverstrengelingen bij transfers concludeerde Ajax op 24 september dat er onvoldoende draagvlak was voor een langer dienstverband en werd Mislintat de laan uit gestuurd.

In het bewuste interview zegt Mislintat onder meer: "Helaas was mijn tijd in Amsterdam veel te kort." De Duitser was graag langer aangebleven om verder gestalte te geven aan het technische beleid dat hij voor ogen had: "Mijn werk voelde als onvoltooid", stelt hij vast. "Het ontslag deed ook wel een beetje pijn", moet Mislintat bovendien bekennen.

Het interview komt naar buiten op de dag dat bekend werd dat de Vereniging van Effectenbezitters bij Ajax navraag heeft gedaan naar de voortgang van het onderzoek naar Mislintat, zo meldt de NOS. Daartoe gaf de club de opdracht aan accountants- en adviesbureau KPMG. Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, gaf in november aan dat de uitkomst daarvan nog 'één tot twee maanden' op zich zou laten wachten, maar de VEB stelt dat die termijn inmiddels is verstreken.