NEC-fans balen van besluit en komen met boycot rond thuisduel met FC Twente

De supporters van N.E.C. zijn niet te spreken over de nieuwste stijging van de prijzen van een biertje in stadion De Goffert. De fans hebben dan ook besloten als statement de horeca in het stadion helemaal te boycotten rond het thuisduel met FC Twente van zaterdagmiddag.

Dat schrijft Voetbal Ultras zaterdag althans op X. "De harde kern van NEC boycot de catering het stadion na absurde prijsverhogingen", zo valt te lezen op het sociale medium. "Een biertje kost nu €6,80", voegt men daaraan toe. Die laatste bewering klopt overigens maar ten dele. Dagblad De Gelderlander legde eerder deze week al uit dat alleen het éérste biertje dat de supporters bestellen voor die prijs over de toonbank gaat. Daarin is echter twee euro statiegeld opgenomen, vanaf het tweede glas (van 0,35 liter) betaalt men 'slechts' €4,80.

Overigens is ook dat bedrag alweer hoger dan voorheen; tot voor kort kostte een biertje nog €4,50, maar de club ziet zich kennelijk genoodzaakt om dat bedrag met zo'n zeven procent te verhogen. Ook frisdrank wordt opnieuw duurder: voor een glas cola of sinas is de NEC-fan nu €4,20 kwijt. Ook daarbij geldt een toeslag van twee euro statiegeld bij het eerste glas.

De recente prijsverhogingen komen bovenop die van mei 2023. Tot die tijd waren de fans van NEC nog €3,65 voor een glaasje fris of €4,20 voor een biertje kwijt. De lokale krant becijfert dat de drankprijzen daarmee binnen een jaar tijd met dertien procent zijn gestegen, nog los gezien van de invoering van statiegeld op de eerste consumptie. Overigens hoeven de fans dat bedrag op papier maar één keer te betalen: "Bezoekers betalen eenmalig dat bedrag, moeten de lege beker bij iedere volgende bestelling inleveren en krijgen dan een nieuwe. Na de wedstrijd is de beker in te ruilen voor een munt die later recht geeft op een nieuwe beker", schrijft De Gelderlander.