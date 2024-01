Nieuwe 'forse kostenpost' aanstaande voor Ajax: 'Hij zal zich bij de topverdieners willen voegen'

viert over een kleine twee maanden zijn achttiende verjaardag en de algemene verwachting is dat hij dan zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract bij Ajax. De verdediger is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes in de Johan Cruijff ArenA, maar speelt nog altijd met een jeugdcontract dat in de zomer van 2025 afloopt. Ajax is er alles aan gelegen om het grote talent binnenboord te houden, maar lijkt daarvoor wel diep in de buidel te moeten gaan tasten.

De huidige nummer vijf van de Eredivisie maakte onlangs de komst van Jordan Henderson wereldkundig. De voormalig aanvoerder van Liverpool, die na een halfjaar Saudi-Arabië alweer wilde terugkeren naar Europa, maakte weliswaar op transfervrije basis de overstap naar Amsterdam, maar brengt wel een behoorlijk salaris met zich mee. Volgens het Algemeen Dagblad gaat Henderson ‘om en nabij’ de 4,5 miljoen euro verdienen, waarmee hij samen met Steven Bergwijn en Steven Berghuis tot de absolute grootverdieners in de Amsterdamse selectie gaat behoren.

Als het aan Hato ligt, mag hij zich binnenkort ook een topverdiener noemen. De verdediger debuteerde een jaar geleden in de hoofdmacht van Ajax en sindsdien ging het snel. Hato had in de laatste weken van het afgelopen seizoen al een basisplaats en is in de huidige jaargang al helemaal niet meer uit de eerste elf weg te denken. Ajax wil hem binnenkort belonen met een nieuw contract. Het AD verwacht dat de Amsterdammers daarmee een ‘forse kostenpost’ erbij zullen krijgen. “Naast de transfer van Henderson wacht Ajax de komende maanden waarschijnlijk nog een forse kostenpost: de contractverlenging van Hato”, klinkt het.

“De Oranje-international speelt nu nog met een jeugdcontract, maar hij zal zich ook bij de topverdieners willen voegen”, vervolgt de krant. Maar wat voor Henderson geldt, zal ook bij Hato het geval zijn. Ajax hanteert sinds afgelopen zomer als ‘stelregel’ dat de beloning van spelers en stafleden meebeweegt met wel of niet kwalificatie voor de Champions League. Wel of geen miljardenbal in Amsterdam bepaalt naar verluidt een derde van het salaris. Hendersons salaris is gekoppeld aan sportieve prestatie en dat zal ook gelden voor Hato. “Ook voor hem geldt de stelregel dat zijn nieuwe salaris is gekoppeld aan deelname in de Champions League”, leest het.

Wil Ajax volgend seizoen wél actief zijn op het hoogste niveau, dan moet het de komende maanden nog flink aan de bak in de competitie. De nummers één en twee kwalificeren zich rechtstreeks voor de Champions League. De achterstand op nummer twee Feyenoord is echter elf punten, waardoor de derde plaats het hoogst haalbare lijkt. Die geeft recht op deelname aan de voorrondes. Daarvoor moet Ajax een achterstand van zes punten op FC Twente zien goed te maken. Dit weekeinde kan er mogelijk al een belangrijke slag worden geslagen. Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij Heracles, terwijl voor FC Twente zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma staat.