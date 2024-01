Opstelling PSV: Bosz geeft duidelijk signaal af in bekertreffen met FC Twente

De opstelling van PSV voor het inhaalduel met FC Twente in de tweede ronde van de KNVB Beker is bekend. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om in het bekertreffen in zijn basiself op te nemen. Daarmee geeft de oefenmeester een duidelijk signaal af aan de buitenspeler, die zijn zinnen heeft gezet op een winterse transfer.

Vertessen staat in de belangstelling van het Duitse Union Berlin en heeft zelf wel oren naar een overstap naar de laagvlieger uit de Bundesliga. De Duitsers willen PSV 5 miljoen euro voor de buitenspeler betalen, maar Bosz gaf al aan dat hij niet peinst over een afscheid van zijn reserve. De club beraadt zich vooralsnog op de aanbieding.

Vertessen vormt dinsdagavond de PSV-voorhoede waarin daarnaast plaats is voor Johan Bakayoko en spits Luuk de Jong. Noa Lang en Hirving Lozano zitten wel bij de wedstrijdselectie maar beginnen op de bank. Op het middenveld kiest Bosz voor Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til. Achrterin vormen Jordan Teze, André Ramalhlo, Olivier Boscagli en Sergiño Dest de viermansdefensie voor doelman Joël Drommel, die in Eindhoven tweede viool speelt achter eerste keus Walter Benítez maar in het bekertoernooi wél de voorkeur krijgt.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Vertessen

Ook de opstelling van de bezoekers is inmiddels bekend. FC Twente-trainer Joseph Oosting wijzigt zijn elftal op meerdere plaatsen ten opzichte van het Eredivisieduel met AZ van afgelopen weekend, dat door de Tukkers met 2-1 werd gewonnen. Tweevoudig doelpuntenmaker in die wedstrijd Manfred Ugalde staat opnieuw in de basis, wat niet geldt voor onder meer Sem Steijn en Mees Hilgers. Daarentegen mag routinier Ricky van Wolfswinkel wél weer eens aan de aftrap verschijnen.

Opstelling FC Twente: Unnerstal; Brenet, Bruns, Pröpper, Smal; Eiting, Sadilek, Regeer; Vlap, Ugalde, Van Wolfswinkel