PSV, Ajax én Feyenoord bekijken toptalent (17): 'Het lijkt erop dat hij ons definitief gaat verlaten'

Karol Borys staat er uitstekend op bij de Nederlandse topclubs. Zowel PSV, Feyenoord als Ajax hebben het Poolse toptalent op hun verlanglijstje gezet, zo weet TVP Sport woensdag te melden. Eén van de drie Nederlandse grootmachten heeft zelfs al een bod uitgebracht op de zeventienjarige middenvelder.

Borys staat in Polen bekend als een van de grootste talenten van het land. De piepjonge middenvelder komt momenteel uit voor Slask Wroclaw, de koploper van de Ekstraklasa. Borys kwam in die competitie slechts drie keer in actie in dit seizoen. Zijn vlieguren moet hij maken bij het tweede elftal van de club, dat uitkomt op het derde niveau van Polen.

De president van Slask Wroclaw houdt rekening met een vertrek van het toptalent. “Er is nog geen aanbod, we wilden hem verhuren zodat hij meer aan spelen zou toekomen, maar het lijkt erop dat hij ons definitief gaat verlaten”, sprak Patryk Zeleczny. De transfergeruchten kwamen tot stand door Nederlands zaakwaarnemerskantoor SEG. Van dat kantoor is aanstaand Ajax-algemeen directeur Alex Kroes de medeoprichter.

PSV bracht onlangs al een bod uit op Borys. David Balba, technisch directeur van Slask Wroclaw sloeg dat aanbod resoluut af. “Het bod van de Eindhovenaren miste één nul”, sprak de ‘td’. Niet alleen Feyenoord, Ajax en PSV hebben de Pool op de korrel, want ook Fiorentina schijnt geïnteresseerd te zijn in Borys. Ook Hull City en Girona bekijken de middenvelder.