Bosz: 'Hij heeft misschien wel het minst gespeeld, maar ik wil hem absoluut niet kwijt'

Hoewel dit seizoen bij PSV genoegen moet nemen met een rol op het tweede plan en voor de winterstop slechts sporadisch in actie kwam, wil Peter Bosz niet deze maand al afscheid nemen van de vleugelverdediger. Dat vertelt de succescoach van de huidige koploper van de Eredivisie in een interview met het Eindhovens Dagblad. Bosz is lovend over Sambo, die afgelopen zomer nog heel even in verband werd gebracht met een overgang naar Ajax.

De 22-jarige rechtervleugelverdediger speelde in het voorbije seizoen op huurbasis voor Sparta Rotterdam. Hij had een belangrijk aandeel in het succesvolle seizoen van de Rotterdammers, die onder leiding van hoofdtrainer Maurice Steijn op een knappe zesde plaats eindigden en in de finale van de play-offs om Europees voetbal net tekort kwamen tegen FC Twente. Sambo speelde zich met zijn sterke prestaties in de kijker van onder meer Ajax en FC Twente en een overgang naar de club uit Enschede was serieus in de maak, maar ging uiteindelijk toch niet door.

Waar Sambo vorig seizoen nog tot 36 wedstrijden in alle competities kwam, verscheen hij in de huidige jaargang pas elf keer binnen de lijnen. In de Eredivisie staat de teller vooralsnog op acht wedstrijden, maar dat waren voornamelijk korte invalbeurten. Sambo leek dus een van de spelers bij PSV die deze maand op zoek mochten naar een nieuwe werkgever, maar daar blijkt niets van waar. “Kijk een Sambo ook eens bijvoorbeeld. Hij heeft misschien wel het minst gespeeld, maar ik wil hem absoluut niet kwijt”, vertelt Bosz, die op de rechtsbackpositie al voldoende te kiezen heeft. PSV haalde Sergiño Dest afgelopen zomer op huurbasis naar Eindhoven, maar hij speelt vooral aan de linkerkant. Op rechts is de backpositie in handen van Jordan Teze.

Dat Sambo weinig aan spelen toekomt, betekent niet dat hij er met de pet naar gooit. Integendeel zelfs. “Het is een jongen die veel energie en positiviteit brengt en mij nog nooit teleur heeft gesteld als hij mocht invallen”, is Bosz lovend over de verdediger. Waar Sambo dus het seizoen lijkt af te maken bij PSV, is de kans groot dat de club deze maand wél afscheid neemt van Fredrik Oppegard. De Noor deed in het afgelopen seizoen nog regelmatig mee bij de hoofdmacht, maar moet het in de huidige jaargang vooral doen met wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. “Het hoeft van mij niet, maar hij is de vierde speler nu op zijn positie”, aldus Bosz, die op de linksbackpositie naast Dest ook nog Patrick van Aanholt en Mauro Júnior tot zijn beschikking heeft.