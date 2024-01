Bosz: 'Als je ziet wat hij de eerste seizoenshelft gedaan heeft bij ons... Ik mis hem nu al'

PSV-trainer Peter Bosz kan voorlopig geen beroep doen op . De aanvallende middenvelder had voor de winterstop weliswaar niet altijd een basisplaats, maar behoorde in de eerste seizoenshelft desondanks tot een van de absolute smaakmakers bij de Eindhovenaren. De prestaties van Saibari bleven niet onopgemerkt. Hij mocht zich onlangs melden bij de Marokkaanse nationale ploeg en gaat deelnemen aan de Afrika Cup.

Saibari liet zich in het afgelopen seizoen al een aantal keer gelden bij PSV en in de huidige jaargang neemt hij de ploeg zelfs regelmatig bij de hand. Dat deed hij onder meer als invaller in de uitwedstrijd tegen Sevilla in de Champions League. PSV stevende in Zuid-Spanje af op een kansloze nederlaag, maar de fraaie aansluitingstreffer van Saibari bleek het startsein voor een indrukwekkende comeback. Bosz kon na de invalbeurt van de Marokkaans-Spaanse spelmaker niet meer om hem heen en gunde hem een paar dagen later een basisplaats in de kraker tegen Feyenoord. Ook daarin was hij trefzeker, evenals in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen AZ.

Saibari besloot de eerste seizoenshelft uiteindelijk met zeven doelpunten en drie assists in 25 duels in alle competities. Geen verkeerde cijfers voor een speler die in de Eredivisie zeven keer aan de aftrap verscheen en in de Champions League tweemaal vanaf het begin zijn opwachting maakte. Voorlopig is hij dus niet van de partij. Saibari behoort tot de selectie van Marokko voor de Afrika Cup en het valt niet uit te sluiten dat de nummer vier op het Wereldkampioenschap in Qatar ook in Ivoorkust, waar het Afrikaanse eindtoernooi wordt georganiseerd, hoge ogen gaat gooien. “Ik mis hem nu al”, zegt Bosz in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Hij heeft altijd een lach op z’n gezicht.”

PSV won voor de winterstop alle zestien wedstrijden in de Eredivisie en verzekerde zich achter Arsenal van een startbewijs voor de achtste finales van de Champions League. Dat wil niet zeggen dat het in alle wedstrijden soepel verliep. Zo moest er in de thuiswedstrijd tegen Ajax een dubbele wissel aan te pas komen om de 1-2 achterstand ongedaan te maken. Bosz bracht toen onder meer Saibari, die de Eindhovenaren op sleeptouw nam en naar een 5-2 overwinning loodste. “Als je ziet wat hij de eerste seizoenshelft als invaller en basisspeler gedaan heeft bij ons? Hij maakte soms echt het verschil”, aldus Bosz. Marokko en Saibari trappen de Afrika Cup op woensdag 17 januari af tegen Tanzania. De finale is op zondag 11 februari, dus met een beetje pech is PSV de smaakmaker nog ruim een maand kwijt.