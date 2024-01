Valentijn Driessen heeft in zijn column waarin hij Maurits Hendriks met de grond gelijk maakt een boekje opengedaan over een recente confrontatie tussen de Chief Sports Officer en Marijn Beuker, de nieuwe directeur voetbal. De aanvaring moet kortgeleden hebben plaatsgevonden, want Beuker is pas sinds 1 december in dienst van Ajax.

"Terwijl Hendriks’ technische portefeuille zo goed als was leeggeroofd, ging hij bij de eerste de beste confrontatie met de nieuwe directeur voetbal Marijn Beuker baasje spelen", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Hendriks wreef Beuker onder de neus dat hij volgens de hiërarchie bij Ajax verantwoording moest afleggen aan de Chief Sports Officer – in het persbericht ineens aangeduid als directeur sport – maar Beuker weigerde dit."

Artikel gaat verder onder video

Met Louis van Gaal en Danny Blind is voetbal weer leidend bij Ajax, schrijft Driessen. Zij dienen als klankbord voor Beuker. "Verantwoording is hij schuldig aan de algemeen directeur. Nu nog Jan van Halst en vanaf maart aan Alex Kroes. Dus niet bij de chef lege dozen, de oppasser bij de Ajax-vrouwen en veel te duur betaalde bouwopzichter bij het realiseren van de Nieuwe Toekomst."

Volgens Driessen heeft Hendriks nooit zijn plaats geweten en gevonden binnen de Ajax-organisatie. "Het was een ongekende mismatch tussen Ajax en Hendriks, tussen de hockeyer en de voetballerij. Met zijn narcistische persoonlijkheid en solistisch, empathieloze optreden zonder voetbalkennis joeg hij bijna iedere werknemer en vooral de voetbalmensen bij Ajax tegen zich in het harnas. Dat is Hendriks uiteindelijk noodlottig geworden, want anders had Van Praag hem ondanks alle signalen en tegen beter weten in langer de hand boven het hoofd gehouden."