Ajax raakt talentvolle middenvelder kwijt: Fabrizio Romano meldt dat overstap bijna rond is

Ajax gaat volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano afscheid nemen van (18). De Belgische middenvelder van Jong Ajax zou op het punt staan om een contract te tekenen bij Sevilla.

In de zomer van 2021 pikte Ajax de jonge Belg transfervrij op uit de jeugdopleiding van KAA Gent in zijn vaderland. Sinds afgelopen zomer maakt hij officieel deel uit van de selectie van Jong Ajax. Namens dat elftal kwam Muzambo in de eerste seizoenshelft elf keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor drie treffers.

Komende zomer loopt het contract van de talentvolle middenvelder af. De afgelopen tijd werd hij daarom gelinkt aan een overstap naar Tottenham Hotspur, maar als de berichtgeving van Romano klopt wordt Sevilla dus zijn nieuwe werkgever. "Sevilla is dicht bij een overeenkomst met de in 2005 geboren Belgische middenvelder", schrijft de Italiaan op X. "Het gaat om een permanente transfer", voegt Romano daar aan toe. Als 'enkele details' zijn afgerond vliegt de speler naar Spanje om zijn overstap definitief af te ronden, besluit hij zijn tweet.

Daarmee laat Romano in het midden of Muzambo deze winter al overstapt naar de nummer zestien van LaLiga, of dat dat in de zomer van 2024 gaat gebeuren. In dat eerste scenario zou Ajax nog een transfersom ontvangen voor de middenvelder, wacht hij tot de zomermaanden dan kunnen de Amsterdammers daar naar fluiten.