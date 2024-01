'Rangers-avontuur Sam Lammers na halfjaar alweer voorbij'

Het Schotse Rangers FC neemt na een half seizoen mogelijk alweer afscheid van de Nederlandse spits (26). Lokale media berichten dat de oud-speler van onder meer PSV en sc Heerenveen in de belangstelling staat van het Sunderland van trainer Michael Beale, die hem eerder dit seizoen juist naar Glasgow haalde.

Rangers telde afgelopen zomer bijna vier miljoen euro neer om Lammers over te nemen van Atalanta Bergamo, maar in de Schotse competitie toont de spits zich vooralsnog niet bijzonder slagvaardig. In zeventien wedstrijden was hij pas twee keer trefzeker voor de huidige nummer twee van de Scottish Premiership.

Trainer Philippe Clement zou in de tweede seizoenshelft geen prominente rol voor Lammers in gedachten hebben, schrijft The Daily Record. De Nederlander zou dan ook mogen vertrekken, waarbij het Sunderland van Beale als mogelijke bestemming wordt genoemd. Die club staat momenteel zesde in het Engelse Championship, een plek die aan het eind van het seizoen deelname aan de play-offs om promotie naar de Premier League zou betekenen.

Lammers is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV, maar vestigde zijn naam als doelpuntenmaker tijdens zijn verhuur aan sc Heerenveen in het seizoen 2018/19. In 35 wedstrijden trof hij negentien keer doel namens de Friezen, maar het daaropvolgende seizoen bleef zijn doorbraak in Eindhoven uit. Sindsdien stond Lammers onder contract bij Atalanta, dat hem tussentijds al verhuurde aan Eintracht Frankfurt, Empoli en Sampdoria voordat hij afgelopen zomer verkocht werd aan de Schotse topclub.