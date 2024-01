'Bijzondere situatie' voor Utrecht-aanwinst Sam Lammers: 'In eerste instantie niet aan gedacht'

(26) verruilde het Schotse Rangers FC deze winter voor FC Utrecht, maar had dat zelf in eerste instantie helemaal niet verwacht. De spits kwam in de eerste seizoenshelft immers veelvuldig in actie voor zijn eigenlijke werkgever, maar na een trainerswissel bekroop de oud-speler van onder meer PSV en sc Heerenveen het gevoel dat hij zijn heil beter elders kon gaan zoeken.

In gesprek met De Telegraaf spreekt Lammers van een 'bijzondere situatie'. "Normaal gesproken zie je het al langer aankomen of zit je al langere tijd op de bank en ben je ontevreden. Dat was bij mij in eerst instantie niet het geval. Ik heb 31 keer gespeeld in één seizoenshelft, waarvan negentien keer in de basis", laat de aanvaller optekenen. In oktober nam de club afscheid van trainer Michael Beale, die uiteindelijk werd opgevolgd door de Belg Philippe Clement. Daarmee veranderde situatie voor Lammers aanzienlijk: "In eerste instantie heb ik niet gedacht aan een vertrek. Maar na de trainerswissel kreeg ik het gevoel dat de kans bestond dat het qua speeltijd zou gaan veranderen in de tweede seizoenshelft. De club gaf me dat gevoel en gaf aan dat ik verhuurd kon worden. Ze gaan ook andere spelers halen, dus dan ga je verder kijken", legt Lammers uit.

Artikel gaat verder onder video

Met FC Utrecht diende zich vervolgens een uitgelezen kans aan om na 3,5 jaar in het buitenland terug te keren in de Eredivisie. Sinds zijn vertrek bij PSV, in de zomer van 2020, speelde Lammers achtereenvolgens voor Atalanta Bergamo, Eintracht Frankfurt, Empoli en Sampdoria om afgelopen zomer uiteindelijk bij de Rangers te belanden. In de 31 duels die hij voor de winter namens die club in actie kwam scoorde hij echter maar twee keer. Daar gaat in Utrecht echter verandering komen, verwacht de speler zelf.

Positie

Na een onderhoud met trainer Ron Jans weet Lammers wat hem in de Domstad te wachten staat. "Het is denk ik een team waar ik goed in pas en waarin ik in de tweede seizoenshelft veel kan blijven spelen. Dat is voor mij erg belangrijk. Ook weer als spits, waar ik in de eerste seizoenshelft vooral als nummer 10 heb gespeeld", legt hij uit. Vanwege zijn wedstrijdritme is hij deze zondag om 14.30 uur direct inzetbaar in het uitduel met hekkensluiter Vitesse. Lammers hoopt in Nederland zijn doelpuntenproductie weer op gang te krijgen: "Ik heb bewezen dat ik in de Nederlandse competitie veel kan scoren en ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat bij FC Utrecht weer ga doen."