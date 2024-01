'Komst van Sam Lammers drijft zomeraanwinst FC Utrecht terug naar vorige club'

Het heeft er alle schijn van dat op zeer korte termijn de overstap van Rangers FC naar FC Utrecht gaat maken. De voormalig spits van onder meer PSV en sc Heerenveen moet op huurbasis overkomen van de Schotse topclub, wat slecht nieuws zou betekenen voor . De 31-jarige aanvaller zou daarom kunnen terugkeren bij zijn vorige werkgever, RKC Waalwijk.

Seuntjens staat sinds deze zomer onder contract in Utrecht, maar is niet altijd verzekerd van een basisplaats. Bovendien kwam hij in vijftien Eredivisiewedstrijden (waarvan elf als basisspeler) nog maar één keer tot scoren, op 26 november in het met 1-2 gewonnen uitduel bij Sparta Rotterdam. De komst van Lammers zou betekenen dat Seuntjens naast Isac Lidberg en Anthony Descotte liefst drie concurrenten voor een plek in de basis zou hebben.

Artikel gaat verder onder video

Het Brabants Dagblad meldt woensdagmiddag dat RKC hoopt te profiteren van de toegenomen concurrentiestrijd in de Domstad. Seuntjens staat volgens de krant 'hoog op het wensenlijstje' van de huidige nummer zestien van de Eredivisie, die in de strijd om lijfsbehoud wel een extra doelpuntenmaker kan gebruiken. Financieel is er echter wel een (grote) beer op de weg: "Ook de speler zelf wil graag, maar beide ploegen zullen er op financieel gebied nog wel uit moeten komen. Dat laatste is momenteel het grootste struikelblok, aangezien hij in Galgenwaard veel meer verdient dan de Brabantse club kan betalen", leest het.

Seuntjens kwam in de tweede helft van het voorbije seizoen ook al uit namens RKC. De aanvaller begon het seizoen nog in dienst van Fortuna Sittard, maar daar werd zijn contract in de winterstop ontbonden. Met vier doelpunten en acht assists had hij vervolgens een aanzienlijk aandeel in het behalen van de keurige negende plek op de ranglijst. Bovendien verdiende hij daarmee zijn transfervrije overstap naar Utrecht.