'Mats Seuntjens keert halfjaar na overgang naar FC Utrecht terug op bekend terein'

Het huwelijk tussen FC Utrecht en heeft niet lang geduurd. De aanvaller maakte na het afgelopen seizoen transfervrij de overstap van RKC naar De Galgenwaard, maar keert een paar maanden later alweer terug bij de club uit Waalwijk. Dat meldt Chris Tempelman van Voetbal International vrijdagmorgen. Seuntjens had in de Domstad een contract tot komende zomer, maar dat is nu ontbonden.

FC Utrecht eindigde in het afgelopen seizoen op een toch wel teleurstellende zevende plaats en slaagde er in de play-offs om Europees voetbal niet in om af te rekenen met Sparta Rotterdam. De Domstedelingen hoopten zich deze jaargang te revancheren voor de wisselende prestaties in het voorbije seizoen en haalden zoals wel vaker de afgelopen jaren veel nieuwe spelers naar De Galgenwaard. Seuntjens was één van hen. Hij had met vier doelpunten en acht assists in negentien wedstrijden voor RKC veel indruk gemaakt en leek dus een welkome versterking voor FC Utrecht.

Maar het huwelijk tussen FC Utrecht en Seuntjens is dus geen succes gebleken. De aanvaller kwam in de eerste seizoenshelft zestien keer in actie voor de huidige nummer dertien in de Eredivisie, maar had zeker niet altijd een basisplaats. Bovendien wist hij slechts één keer te scoren, op 26 november in de uitwedstrijd tegen Sparta. Seuntjens verzorgde daarnaast één assist (op bezoek bij Heracles Almelo). FC Utrecht had voor deze transferwindow een nieuwe spits bovenaan het verlanglijstje staan en dat betekende slecht nieuws voor Seuntjens. De club kondigde eerder deze week de komst van Sam Lammers aan.

Het Brabants Dagblad meldde al dat RKC hoopte te profiteren van de situatie. De Waalwijkers namen Seuntjens vorig jaar transfervrij over van Fortuna Sittard. Seuntjens groeide in de korte tijd dat hij in Waalwijk actief was uit tot belangrijke kracht. RKC zal er ongetwijfeld op hopen dat de aanvaller erin slaagt om zijn prestaties in de tweede helft van het seizoen 2022/23 de komende maanden te evenaren. De ploeg van trainer Henk Fraser kan een goede Seuntjens heel goed gebruiken. RKC bezet momenteel de zestiende plek in de Eredivisie. De voorsprong op FC Volendam en Vitesse is slechts drie punten.