Feyenoord deelt hilarische beelden uit Marbella: 'Probeer niet te lachen, succes!'

De sfeer zit er prima in bij Feyenoord, dat zich deze dagen in het Spaanse Marbella voorbereidt op de tweede seizoenshelft. Op X plaatst de club beelden van het trainingsveld waarop meerdere spelers, waaronder en , letterlijk over de grond kruipen van het lachen.

Feyenoord besloot de eerste seizoenshelft als nummer twee van de Eredivisie, met een achterstand van liefst tien punten op het ongenaakbare PSV. De regerend landskampioen hervat het seizoen op zondag 14 januari met een uitwedstrijd tegen N.E.C. in Nijmegen. Door de derde plaats in de Champions League-poule is de ploeg van trainer Arne Slot bovendien veroordeeld tot het spelen van de tussenronde van de Europa League, waarin AS Roma voor het derde seizoen op rij als tegenstander uit de koker rolde.

Zaterdag komt het Spaanse trainingskamp van Feyenoord alweer ten einde. Die dag speelt het elftal van Slot het enige oefenduel van deze winter, tegen het Duitse FSV Mainz 05. Het treffen met de nummer zestien van de Bundesliga begint om 12.30 uur en zal twee keer zestig minuten duren. De wedstrijd wordt niet uitgezonden op televisie.