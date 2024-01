Slot meldt dramatisch nieuws over potentiële Feyenoord-transfers: ‘Vrijwel onmogelijk'

Arne Slot acht de kans niet bijster groot dat Feyenoord na de winterstop een compleet nieuw team heeft. De oefenmeester denkt dat dat winterse transferperiode in Rotterdam voor weinig spektakel gaat zorgen. Slot noemt de kans op versterkingen zelfs ‘vrijwel onmogelijk’.

“Ik doel niet op het aantrekken van goede spelers die over een halfjaar wellicht een versterking voor ons zijn, want dat is het afgelopen jaar constant gebeurd”, voegt de trainer daaraan toe. “Of het nu Calvin Stengs, Dávid Hancko, Mats Wieffer of Quinten Timber is, ik kan ze allemaal opnoemen. Spelers die in de eerste wedstrijden niet direct impact hadden, maar later van onschatbare waarde bleken”, gaat Slot verder tegenover ESPN.

Artikel gaat verder onder video

De 45-jarige coach wil alleen versterkingen die zijn ploeg vanaf dag één beter maken. “Dat brengt een bepaald salarisniveau met zich mee. “En dat is nog steeds niet binnen het bereik van Feyenoord. Dus zijn we afhankelijk van een speler die bereid is aanzienlijk in te leveren om wellicht deel te nemen aan het EK. Dat is een beetje als het zoeken naar een speld in een hooiberg”, is Slot eerlijk.

Merkwaardige blessure Arne Slot

Arne Slot liep donderdag een opvallende blessure op tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Marbella. De oefenmeester scheurde zijn kuitspier tijdens een potje voetvolley, en moet voorlopig aantreden met een brace om zijn voet. Een koekje van eigen deeg, zo oordeelt de Feyenoord-trainer tegenover ESPN.