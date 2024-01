Torenhoge verwachtingen van Ajax-aanwinst: ‘Wow, we hebben eindelijk onze nummer zes’

Toen Sivert Mannsverk afgelopen zomer van Molde FK overkwam naar Ajax, waren de verwachtingen torenhoog bij de clubleiding van de Amsterdammers. De controlerende middenvelder heeft zich door een langdurige blessure nog maar amper kunnen laten zien in de Johan Cruijff ArenA, en John van ’t Schip verwacht dat dat nog wel eventjes het geval blijft.

Momenteel bereidt Ajax zich op het trainingskamp in Cádiz voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. In die tweede seizoenshelft hopen de Amsterdammers de beschikking te hebben over een nieuwe ‘nummer zes’. Een leider op het middenveld ontbreekt in de selectie van Van ’t Schip, zeker door de blessures van Branco van den Boomen, Silvano Vos en Mannsverk.

“We zijn daar dun bezet ja. Ik begreep van Sivert, dat toen hij binnenkwam, Ajax zoiets had van: Wow, we hebben eindelijk onze nummer zes. Maar ik heb het nog niet gezien, want ik heb hem nog niet eens op het veld gezien”, onthult Van ’t Schip tegenover Voetbal International. "Hij heeft een terugslag gekregen, hetzelfde geldt voor Branco. Vos was ook nog niet klaar om mee te gaan”, gaat de oefenmeester verder.

Blessures Van den Boomen, Vos en Mannsverk

Van den Boomen, Mannsverk en Vos zijn niet meegereisd naar Spanje voor het trainingskamp. De eerstvolgende wedstrijd, tegen Go Ahead Eagles, komt nog te vroeg. Op dit moment fungeren Anass Salah-Eddine en Ahmetcan Kaplan als gelegenheids-middenvelders. Marten de Roon en Pierre-Emile Hojbjerg werden genoemd als versterkingen voor Ajax, maar inmiddels is duidelijk dat dat tweetal niet naar Amsterdam gaat komen deze winter.