Triest nieuws voor Ajax: clubicoon Bennie Muller (85) overleden

Ajax-icoon Bennie Muller is op 85-jarige leeftijd overleden. In de jaren '50, '60 en '70 van de vorige eeuw kwam de middenvelder tot meer dan 400 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarmee hij viermaal kampioen van Nederland werd.

Op bovenstaande foto is Muller te zien met voormalig ploeggenoten Sjaak Swart (links) en Ruud Krol (midden). De foto is genomen op 25 april 2018, de geboortedag van de twee jaar daarvoor overleden clublegende Johan Cruijff. Om de eeuwige 'nummer 14' permanent te eren werd het stadion van de club die dag omgedoopt in de Johan Cruijff ArenA.

Muller debuteerde in 1958 in het eerste elftal van Ajax, waarvoor hij uiteindelijk 426 wedstrijden zou spelen waarin hij 36 doelpunten maakte. In 1960 gunde bondscoach Elek Swchwartz de middenvelder bovendien zijn debuut in het Nederlands elftal. Daarvoor zou hij uiteindelijk 43 wedstrijden spelen en twee keer tot scoren komen. In 1970 zwaaide Muller af bij Ajax. Hij vervolgde zijn loopbaan bij Holland Sport, om een jaar later in het shirt van Blauw-Wit zijn profloopbaan te beëindigen.

Ook zoon Danny Muller zou het tot profvoetballer schoppen. De aanvallende middenvelder werd in de periode dat diezelfde Cruijff daar trainer was naar de jeudgopleiding van FC Barcelona gehaald, maar keerde later terug in Amsterdam. Namens beide clubs kwam het echter niet tot een debuut in de hoofdmacht. Wel kende Danny Muller in de jaren '90 van de vorige eeuw een bescheiden profcarrière die hem langs clubs als Standard Luik, AZ, RKC Waalwijk en Cambuur Leeuwarden zou leiden. In 2000 hing Danny Muller zijn voetbalschoenen aan de wilgen.