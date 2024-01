staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain en Liverpool, zo heeft zaakwaarnemer Branislav Jasurek in gesprek met Slowaakse media bevestigd. De belangenbehartiger gaat er vooralsnog van uit dat de 26-jarige centrale verdediger het seizoen afmaakt bij Feyenoord.

Naast Paris Saint-Germain en Liverpool zijn er volgens Jasurek ook andere clubs met belangstelling voor Hancko, die in de zomer van 2022 voor ongeveer zes miljoen euro de overstap naar Feyenoord maakte. "Ik schat de kans dat David in Rotterdam blijft op 80 à 90 procent. Feyenoord speelt om Champions League-voetbal en de club weet dat het beter is om hem in de zomer te verkopen."

Hancko wil Feyenoord alleen verlaten als hij een stap omhoog kan maken, stelt de zaakwaarnemer. "Hij zal Feyenoord, dat uitkomt in de Champions League, zeker niet verruilen voor een club die in het rechterrijtje van de Premier League speelt", aldus Jasurek, die stelt dat Hancko anderhalf jaar geleden Feyenoord verkoos boven financieel betere aanbiedingen.

De Slowaakse verdediger is sinds zijn komst in Rotterdam een vaste waarde in de ploeg van Arne Slot. Tot nu toe speelde hij zeventig officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en vijf assists. Zijn contract in De Kuip loopt in de zomer van 2028 af.