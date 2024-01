Uitshirt Oranje voor EK in Duitsland lekt uit: 'Ongewoon, bijna raar ontwerp'

Het duurt weliswaar nog een paar maanden voordat het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd speelt op het Europees Kampioenschap, maar het uitshirt waarmee de formatie van bondscoach Ronald Koeman succesvol moet zijn in Duitsland is al uitgelekt. Volgens het doorgaans betrouwbare Footy Headlines kleurt het tweede shirt van de nationale ploeg marineblauw met verschillende accenten.

Footy Headlines steekt z’n verbazing over het ontwerp van het mogelijke uitshirt van het Nederlands elftal niet onder stoelen of banken. De site noemt het blauwe shirt een ‘ongewoon, bijna raar ontwerp’ in de kleuren marineblauw, turkooisblauw, oranje en wit. Uit de foto’s blijkt dat het shirt voornamelijk marineblauw kleurt, met dus als secundaire kleuren oranje, turquoise en wit. “Dit is vergelijkbaar met het kleurenpalet van het Nederlandse thuistenue, maar uiteraard in een andere volgorde”, leest het.

Wat misschien nog wel opmerkelijker, en volgens Footy Headlines zelfs ongebruikelijk is, is het feit dat de logo’s op het shirt niet overeenkomen in kleur. Zo kleurt het Nike-embleem wit, terwijl het logo van Oranje turkoois en blauw is. De verwachting is dat het shirt in maart of april wordt gelanceerd. Het Nederlands elftal neemt het in de groepsfase van het EK in Duitsland op tegen Frankrijk, Oostenrijk en een van de winnaars uit de play-offs. De derde tegenstander wordt Polen, Wales, Finland of Estland. Koeman en consorten starten het toernooi op 21 juni met de kraker tegen Frankrijk.