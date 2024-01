Valentijn Driessen: 'Ongelooflijk dat deze man zulke dingen zegt'

Valentijn Driessen kijkt op van de uitspraken die Sven Mislintat donderdag deed over zijn vertrek bij Ajax. De ontslagen directeur voetbalzaken blikte voor het eerst openlijk terug op zijn korte en veelbewogen periode in Amsterdam.

Mislintat zei tegen Sky Deutschland dat zijn tijd in Amsterdam 'helaas veel te kort' was en dat zijn werk 'als onvoltooid voelde'. Ook vertelde Mislintat dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het aanstellen van Maurice Steijn en dat het een ‘fout’ was, waar hij van heeft geleerd.

In een video-item bij De Telegraaf reageert Driessen op de uitspraken. “Dat deze man dat durft te zeggen allemaal. Het is ongelooflijk”, stelt de chef voetbal van de krant. “Hij vindt ook dat hij te weinig tijd heeft gekregen en zijn werk niet kon voltooien. De enige manier waarop hij zijn werk kon voltooien, was als hij langer was gebleven. Maar dan was Ajax failliet geweest.”

“Het is toch ongelooflijk dat je dat lef gewoon hebt, als je zelf gewoon geweldig gefaald hebt bij Ajax in alle opzichten. Je bent daar weggestuurd, er is een onderzoek aan de gang naar eventuele zaken die het daglicht niet kunnen verdragen en dan roep je dit gewoon”, vervolgt de journalist.

Jadon Sancho

Driessen reageert ook op een uitspraak van Mislintat over Jadon Sancho: in de ogen van de Duitser is Erik ten Hag er niet in geslaagd door te dringen tot de aanvaller van Manchester United. Het is volgens Mislintat jammer dat Sancho niet presteert in Engeland. “Hij had natuurlijk gelijk betreft Sancho, die gewoon best had kunnen renderen bij Manchester United. Maar als iemand geen professionele instelling heeft, dan houdt het gewoon op voor Ten Hag”, vindt Driessen.