Mislintat laat zich kort maar krachtig uit over aanstellen Steijn bij Ajax

In de week dat Jordan Henderson zijn entree maakt op het trainingsveld en toewerkt naar zijn debuut voor Ajax, laat Sven Mislintat voor het eerst sinds zijn ontslag in Amsterdam van zich horen. De Duitser ging bij Sky niet alleen in op zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA, maar ook (kort) op de aanstelling van Maurice Steijn. Mislintat verbaasde vriend en vijand door Steijn aan te stellen als opvolger van John Heitinga en daarmee nieuwe hoofdtrainer. Na een paar maanden namen Ajax en de Hagenaar alweer afscheid van elkaar.

Steijn had Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen weliswaar naar een knappe zesde plaats én de finale van de play-offs om Europees voetbal geloodst, maar zijn aanstelling in de Johan Cruijff ArenA riep desondanks veel vraagtekens op. De Hagenaar had nog niet eerder bij een grote club gewerkt en stond niet bekend om aanvallend en attractief voetbal, wat het Ajax-publiek graag wil zien. Mislintat ging desondanks met Steijn in zee, maar beiden konden al snel niet meer met elkaar door één deur. Steijn stak zijn ongenoegen over de transfers van Mislintat niet onder stoelen of banken en de Duitser was niet blij met het feit dat de trainer een aantal van zijn aankopen op de bank hield.

Ajax begon de competitie nog wel met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar daarna ging het van kwaad tot erger. De Amsterdammers verloren onder Steijn kansloos van FC Twente, Feyenoord en AZ en na de 4-3 nederlaag bij FC Utrecht zat het Amsterdamse avontuur voor Steijn er alweer op. Een maand eerder was Mislintat al op straat gezet. “Helaas was mijn tijd in Amsterdam veel te kort. Mijn werk voelde als onvoltooid. Het ontslag deed ook wel een beetje pijn”, vertelde Mislintat daarover donderdagavond bij het Duitse Sky. Ook de aanstelling van Steijn kwam heel even ter sprake. “Ik heb geholpen bij het aanstellen van de trainer, en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Van zulke fouten kun je leren en dat is belangrijk als je elders aan de slag wil.”

Steijn werd door Ajax in eerste instantie vervangen door Hedwiges Maduro, die in de uitwedstrijden tegen Brighton & Hove Albion (Europa League, 2-0 verlies) en PSV (5-2) als eindverantwoordelijke fungeerde. De Amsterdammers stelden vervolgens John van ’t Schip aan als interim-hoofdtrainer. Hoewel het spel nog altijd niet overtuigend is, heeft de club onder Van ’t Schip de weg omhoog ingezet. Ajax staat momenteel op de vijfde plaats en heeft nog ‘slechts’ drie punten minder dan nummer vier AZ. De achterstand op FC Twente is ook nog ‘maar’ zes punten. Ajax en Van ’t Schip vervolgen de jacht op plek drie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

⚠️ Exclusive Sven #Mislintat! In our show „Transfer Update - Der Talk“ he said about his departure from @AFCAjax:



„The Ajax chapter is done for me; I am free to decide what comes next. Unfortunately, the time in Amsterdam was too short. I felt like I couldn't show what was… pic.twitter.com/YTPttB9QnI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 25, 2024