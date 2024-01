Driessen ziet Bosz een 'fout signaal' afgeven naar zijn spelers: 'Is er dan toch iets aan de hand?'

Valentijn Driessen is niet te spreken over de reactie van PSV-trainer Peter Bosz naar aanleiding van de verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord afgelopen woensdag. De Eindhovenaren moesten in De Kuip hun meerdere erkennen in de regerend landskampioen, maar waren van mening dat ze in de tweede helft recht hadden op een strafschop na een vermeende overtreding van Mats Wieffer op Noa Lang. Bosz stak zijn ongenoegen over de beslissing van de arbitrage niet onder stoelen of banken. Dat had de trainer beter moeten aanpakken, vindt Driessen.

De verslaggever van De Telegraaf hoorde Bosz een paar dagen eerder nog ‘koninklijk’ reageren op het gelijkspel van PSV bij FC Utrecht. De Eindhovenaren hadden in De Galgenwaard de kans laten liggen om de eerste achttien competitiewedstrijden allemaal te winnen en daarmee een nieuw record neer te zetten. Ze hoopten zich in de bekerkraker tegen Feyenoord te herstellen van het eerste puntenverlies in de competitie, maar het werd voor hen dus een teleurstellende avond. Bosz sprak na afloop vooral zijn frustratie uit over de arbitrage, die in zijn ogen had nagelaten om zijn ploeg een strafschop te geven na een vermeende overtreding van Wieffer op Lang.

Artikel gaat verder onder video

“Wat zegt de reactie van Bosz over Bosz zelf? Dat hij in dezelfde emotie zat als zijn spelers na afloop”, schrijft Driessen in zijn column, doelend op onder meer de Instagrampost van Lang. De aanvaller liet op zijn persoonlijke sociale media duidelijk weten niet blij te zijn met de arbitrage. “Van een toptrainer als Bosz, die zo’n beetje alles in z’n carrière heeft meegemaakt, verwacht je in het mooiste seizoen van zijn loopbaan als coach meer afstandelijkheid, onverstoorbaarheid, iemand die boven de partijen gaat staan en afkomt met een goede voetbaltechnische analyse. En zijdelings de arbitrage dwaling benoemt. Zeker omdat hij ook weet dat gedane zaken geen keer meer nemen”, schrijft Driessen.

De verslaggever stelt dat Bosz met zijn ‘over-de-top-reactie’ een fout signaal afgeeft naar zijn spelers, ‘want communiceren met de media is communiceren met je spelers’. Volgens Driessen blijft de reactie van Bosz niet onopgemerkt binnen zijn spelersgroep. “Is er dan toch iets aan de hand? Zorgt het eerste gelijkspel van de competitie en de daaropvolgende onttroning als bekerhouder voor de eerste barstjes in een tot dusver vlekkeloos seizoen?” Dat lijkt wat voorbaring, gezien het feit dat PSV in de Eredivisie een ruime voorsprong (tien punten) heeft op Feyenoord en het over een paar weken aantreedt tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League.

Máár, stelt Driessen, PSV gaat de Champions League niet winnen en ‘ineens is de competitie nog lang met zestien duels’. “Is tien punten voorsprong overbrugbaar en blijven er slechts zeven punten over als over acht dagen onverhoeds wordt verloren bij Ajax. En dan is er nog de kwalijke reputatie die Bosz met zich meedraagt dat zijn elftallen na de winterstop imploderen en zo mooie uitzichten op hoofdprijzen verknallen.” Volgens Driessen doet Bosz er dan ook goed aan om de rust te bewaren. “Want als de emotie van Bosz na Feyenoord-PSV overslaat op zijn spelersgroep, kan het nog weleens raar aflopen dit seizoen en houdt Bosz zijn faam als trainer die geen hoofdprijzen op het hoogste niveau wint. Terwijl hij dat negatieve stempel juist aan het verliezen is dit seizoen.”