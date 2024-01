Noa Lang komt met tweede Instagram-post en provoceert Feyenoord

heeft na afloop van de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en PSV (1-0) voor de tweede keer in korte tijd van zich laten horen. Met zijn nieuwste post op Instagram tart de 24-jarige Lang de Rotterdamse club.

PSV moest woensdagavond in de achtste finale van de KNVB Beker zijn meerdere erkennen in Feyenoord. Een doelpunt in de 31ste minuut van Quinten Timber maakte het verschil in De Kuip. Aan Eindhovense zijde heerste na afloop woede over een niet gegeven strafschop, waarbij Lang een hoofdrol speelde.

De buitenspeler, die na een uur binnen de lijnen kwam voor Hirving Lozano, leek in het Rotterdamse strafschopgebied naar de grond te worden gewerkt door Mats Wieffer. Scheidsrechter Dennis Higler oordeelde dat er geen overtreding was gemaakt en VAR Clay Ruperti zag geen reden tot ingrijpen.

Meteen na afloop meldde Lang zich op Instagram om zijn ongenoegen over de arbitrage te uiten. De beslissing van de VAR om Higler niet naar de kant te roepen noemde hij 'schandalig'.

Even later plaatste Lang een nieuwe post op Instagram. Ditmaal met een boodschap voor Feyenoord. Op de foto is Lang te zien die twee handen in de lucht steekt en zijn tien vingers laat zien. "+10 Eindhoven", is het bijschrift, waarmee hij refereert aan het verschil van tien punten tussen PSV en Feyenoord in de Eredivisie.