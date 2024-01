Vandaag Inside 'cancelt' Bas Nijhuis: 'Het is keihard afgelopen voor hem'

Wilfred Genee hoopt donderdag met zijn radioprogramma The Friday Move de Gouden RadioRing te winnen. Waar de 56-jarige presentator tijdens het campagne voeren wordt gesteund door Vandaag Inside-collega's Johan Derksen en René van der Gijp, ziet Bas Nijhuis de prijs liever naar een ander programma gaan.

Op Instagram promoot Nijhuis, die vaak te gast is bij Vandaag Inside, één van de concurrenten van Genee: De 538 Ochtendshow van Radio 538. "Ik krijg allemaal vragen of ik verwacht te winnen. Als ik verlies, moet ik eerlijk toegeven dat ik heb verloren en dan hebben we ons best gedaan, ook met dit programma. Het gekke is dat jullie er heel veel voor hebben gedaan en dat je dan verwacht dat iemand als Bas Nijhuis dat ook doet. Maar wat zie ik: hij is onze concullega's een beetje aan het promoten", aldus Genee woensdagavond bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

De presentator laat gekscherend weten dat Nijhuis voorlopig niet welkom is bij het populaire praatprogramma. "Hij heeft inmiddels gereageerd: excuus ik wist het allemaal niet. Maar Bas, die optredens gaan nu natuurlijk niet meer door. Hij zou maandag komen, maar dat is nu klaar. Het is keihard afgelopen voor hem", vervolgt Genee, die bijval krijgt van Johan Derksen. "Hij kan het voorlopig vergeten. Nu heeft hij het helemaal bereikt. Hij krijgt geen wedstrijden meer omdat hij hier zit, maar nou zit hij ook niet meer hier."